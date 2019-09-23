Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-23T19:12Z
https://ria.ru/20190923/1559017219.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152539/66/1525396627_0:0:3353:1886_1036x0_80_0_0_71c9b79ba1eb00e1b3450acfd5d897c5.jpg
РИА Новости

Способ определить пол ребенка с помощью бегемота удивил пользователей Сети

18:19 23.09.2019 (обновлено: 19:12 23.09.2019)
904
© AFP 2019 / Tiziana FabiБегемот ест замороженный арбуз в Биопарке в Риме
Бегемот ест замороженный арбуз в Биопарке в Риме
© AFP 2019 / Tiziana Fabi
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Пользователей Сети удивил необычный способ, который пара американцев выбрала, чтобы узнать пол будущего ребенка.
На ставший вирусным ролик обратила внимание @missbreton.
На снятых в техасском зоопарке кадрах будущий отец бросает арбуз в пасть к бегемоту. Как пишет газета Metro, ягода была предварительно наполнена цветным желе, символизирующим пол ребенка.
После того как животное раскусило арбуз, из него потекла голубая жидкость, обозначающая рождение мальчика. Обрадованный мужчина закричал: "Слава богу!" Как уточнила автор видео, у этих родителей уже есть дочь.
Фотография свадебного торжества Трумана Бурбанка
20 сентября, 18:00РИА Новости
Оптическая иллюзия с бедрами невесты смутила пользователей Сети
"Возможно, главная проблема глобального потепления в том, что оно уничтожит нас недостаточно быстро", — пошутил @bbchase.
Некоторых комментаторов возмутила реакция мужчины.
"Его "слава богу!" из-за мальчика <…> возмутительно", — написала @KTenpas.
"Ненавижу, когда это мальчик, и родители говорят "слава богу", — согласился @Tori_Bedford.
"Заставлять гиппопотама <…> есть раскрашенный арбуз ужасно", — также написал @DannyDeraney.
"Было ли это хотя бы безопасно для бегемота? Отвратительно", — присоединилась @JessicaCalvello.
Некоторые пользователи, наоборот, сочли реакцию мужчины логичной, так как в их семье уже есть девочка.
Похороны
15 мая, 21:18РИА Новости
В Сети раскритиковали молодоженов, совместивших свадьбу с похоронами
0100024
Обсудить 0
СШАВ мире
Рекомендуем
Учебное десантирование БМД-2
Опубликованы фотографии разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
РИА
Новости
Участники акции акции по защите климата в Париже. 21 сентября 2019
Молодежь Запада требует перестать кормить Россию
Здание Совета Европы
Новая делегация Украины отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ
Сотрудники полиции на улице Москвы
В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки
Лента
новостей
Актриса Анастасия Заворотнюк
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Владелец сети отелей Hilton Бэррон Хилтон
Миллиардер Баррон Хилтон умер, почти не оставив наследства семье
Кремлевская набережная в Москве
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется ясная погода
Золотая осень
В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Самаре студент умер на лекции, сообщили СМИ
Сотрудник правоохранительных органов на месте убийства 18-летней девушки в Саратове
Подруга зверски убитой девушки из Саратова рассказала подробности трагедии
Дети выступают на вселатвийской акции Марш за русские школы НАШ ВЫБОР в Риге
В Риге пройдет акция против перевода русских детсадов на латышский язык
Жители беседуют с советскими танкистами, освободившими Таллин
В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией
Логотип компании Thomas Cook в аэропорту Франкфурта
Российское посольство прокомментировало банкротство Thomas Cook
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:52Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
19:52Зеленский поручил правительству взять на контроль расследование двух ДТП
19:43СК назвал российские регионы, где чаще всего пропадают дети
19:42Посол Ирана сообщил, что британский танкер Stena Impero может покинуть Иран
19:33Около 800 детей из России могут находиться у террористов на Ближнем Востоке
19:32СМИ сообщили о двадцати погибших в ходе протестов в Индонезии
19:32В Госдуме предложили учесть опыт Лондона после ситуации с Thomas Cook
19:25Минобрнауки потратит 25 миллионов рублей на изучение системы оценки вузов
19:16МИД Германии приветствовал ратификацию Россией Парижского соглашения
19:11Шестун обратился в КС из-за недопуска до выборов
19:08В Екатеринбурге пропал журналист Ura.ru
19:06На севере Москвы потушили пожар в ангаре
19:04Телеканал NewsOne попросил ООН защитить свободу слова на Украине
19:03Лукашенко наградил Пугачеву орденом Дружбы народов
19:00Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию в республике
18:55На севере Москвы локализовали пожар в ангаре
18:54Путин планирует принять участие в заседании ВЕЭС в Ереване
18:52В ЛНР заявили об одном обстреле в Донбассе за сутки
18:51В Ставрополе детский магазин убрал из продажи фигурки Усамы бен Ладена
18:50В Челябинске трех человек госпитализировали после ДТП с двумя маршрутками
Лента новостейМолния