Способ определить пол ребенка с помощью бегемота удивил пользователей Сети

Бегемот ест замороженный арбуз в Биопарке в Риме

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Пользователей Сети удивил необычный способ, который пара американцев выбрала, чтобы узнать пол будущего ребенка.

На ставший вирусным ролик обратила внимание @missbreton.

I did it. I found the worst gender reveal. pic.twitter.com/37b5GkrTbN — Ana Bretón (@missbreton) 21 сентября 2019 г.

На снятых в техасском зоопарке кадрах будущий отец бросает арбуз в пасть к бегемоту. Как пишет газета Metro , ягода была предварительно наполнена цветным желе, символизирующим пол ребенка.

После того как животное раскусило арбуз, из него потекла голубая жидкость, обозначающая рождение мальчика. Обрадованный мужчина закричал: "Слава богу!" Как уточнила автор видео, у этих родителей уже есть дочь.

"Возможно, главная проблема глобального потепления в том, что оно уничтожит нас недостаточно быстро", — пошутил @bbchase.

Некоторых комментаторов возмутила реакция мужчины.

"Его "слава богу!" из-за мальчика <…> возмутительно", — написала @KTenpas.

"Ненавижу, когда это мальчик, и родители говорят "слава богу", — согласился @Tori_Bedford.

"Заставлять гиппопотама <…> есть раскрашенный арбуз ужасно", — также написал @DannyDeraney.

"Было ли это хотя бы безопасно для бегемота? Отвратительно", — присоединилась @JessicaCalvello.