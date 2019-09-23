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РИА Новости
Медиавойны

СЖР осудил использование Sputnik в качестве "примера" во французских школах

18:08 23.09.2019 (обновлено: 18:20 23.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов
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СОЧИ, 23 сен – РИА Новости. Использование примера российского портала Sputniknews.com во французских учебниках для обучения детей "критической оценке информации" недопустимо, заявил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Ранее сообщалось, что в новом французском учебнике по обществознанию издательства Belin Éducation школьникам предлагается научиться "критически оценивать информацию" на примере сайта Sputniknews.com. При этом пособие содержит ошибки. Так, в учебнике предлагается предвзятое и неточное описание Sputnik. В тексте утверждается, что агентство не вещает на русском языке, хотя радио Sputnik вещает на нем не только в России, но и в нескольких постсоветских странах.
По словам Соловьева, это недопустимая ситуация.
"Сейчас идет очень непростая информационная война во всем мире. Она идет без всяких правил и иногда с применением грязных технологий. Поэтому создание разнообразных черных и белых списков, которые практикуются в некоторых странах в попытке не дать возможность проявить что-то вне мейнстрима, это конечно, совершенно недопустимо, мы против таких ситуаций", - сказал Соловьев.
Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД Максим Буякевич сообщал РИА Новости, что западные страны вместо инклюзивного глобального проекта по разрешению проблем журналистики в мире создают разделительные линии между журналистами, что может привести к своего рода холодной войне в информационной сфере. Он подчеркнул, что в России видят, как эта тенденция усиливается, и делают все возможное, чтобы повернуть ее вспять.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Несколько западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
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МедиавойныSputnikСоюз журналистов РоссииФранцияРоссияВ мире
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