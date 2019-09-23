СЖР осудил использование Sputnik в качестве "примера" во французских школах

СОЧИ, 23 сен – РИА Новости. Использование примера российского портала Sputniknews.com во французских учебниках для обучения детей "критической оценке информации" недопустимо, заявил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Ранее сообщалось, что в новом французском учебнике по обществознанию издательства Belin Éducation школьникам предлагается научиться "критически оценивать информацию" на примере сайта Sputniknews.com. При этом пособие содержит ошибки. Так, в учебнике предлагается предвзятое и неточное описание Sputnik. В тексте утверждается, что агентство не вещает на русском языке, хотя радио Sputnik вещает на нем не только в России, но и в нескольких постсоветских странах.

По словам Соловьева, это недопустимая ситуация.

"Сейчас идет очень непростая информационная война во всем мире. Она идет без всяких правил и иногда с применением грязных технологий. Поэтому создание разнообразных черных и белых списков, которые практикуются в некоторых странах в попытке не дать возможность проявить что-то вне мейнстрима, это конечно, совершенно недопустимо, мы против таких ситуаций", - сказал Соловьев.

Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД Максим Буякевич сообщал РИА Новости, что западные страны вместо инклюзивного глобального проекта по разрешению проблем журналистики в мире создают разделительные линии между журналистами, что может привести к своего рода холодной войне в информационной сфере. Он подчеркнул, что в России видят, как эта тенденция усиливается, и делают все возможное, чтобы повернуть ее вспять.