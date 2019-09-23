На Суматре отменили более 30 рейсов из-за дыма от лесных пожаров

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Международный аэропорт имени султана Шарифа Касима II в городе Пеканбару, располагающемся в провинции Риау на индонезийском острове Суматра, объявил об отмене 33 рейсов из-за дыма от лесных пожаров, передает агентство Antara.
"На данный момент из-за погодных условия было отменено 33 рейса, включая 17 отправляющихся рейсов и 16 прибывающих", - приводит агентство слова представителя аэропорта.
Кроме того, губернатор провинции объявил о введении чрезвычайной ситуации в связи с загрязнением воздуха.
"С сегодняшнего дня мы вводим режим чрезвычайной ситуации в провинции Риау из-за загрязнения воздуха. Мы надеемся, что ситуация изменится, и скоро начнутся дожди", - заявил губернатор Сямсуар.
Он также добавил, что власти провинции эвакуируют и направят в больницы граждан, чувствительных к влиянию загрязненного воздуха, включая детей, беременных женщин и пожилых, страдающих астмой.
Отмечается, что режим ЧС будет действовать до 31 октября, однако при необходимости будет продлен.
Индонезийские фермеры часто используют огонь для расчистки земли под плантации. Пожары могут тлеть неделями, особенно в сухую погоду, создавая удушливый дым, который распространяется на территории соседних стран - Сингапура и Малайзии. За последние недели Индонезия направила тысячи специалистов для тушения пожаров после объявления чрезвычайной ситуации в шести провинциях на островах Суматра и Борнео.