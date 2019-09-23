На Суматре отменили более 30 рейсов из-за дыма от лесных пожаров

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Международный аэропорт имени султана Шарифа Касима II в городе Пеканбару, располагающемся в провинции Риау на индонезийском острове Суматра, объявил об отмене 33 рейсов из-за дыма от лесных пожаров, передает агентство Международный аэропорт имени султана Шарифа Касима II в городе Пеканбару, располагающемся в провинции Риау на индонезийском острове Суматра, объявил об отмене 33 рейсов из-за дыма от лесных пожаров, передает агентство Antara

"На данный момент из-за погодных условия было отменено 33 рейса, включая 17 отправляющихся рейсов и 16 прибывающих", - приводит агентство слова представителя аэропорта.

Кроме того, губернатор провинции объявил о введении чрезвычайной ситуации в связи с загрязнением воздуха.

"С сегодняшнего дня мы вводим режим чрезвычайной ситуации в провинции Риау из-за загрязнения воздуха. Мы надеемся, что ситуация изменится, и скоро начнутся дожди", - заявил губернатор Сямсуар.

Он также добавил, что власти провинции эвакуируют и направят в больницы граждан, чувствительных к влиянию загрязненного воздуха, включая детей, беременных женщин и пожилых, страдающих астмой.

Отмечается, что режим ЧС будет действовать до 31 октября, однако при необходимости будет продлен.