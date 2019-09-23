В Пензенской области сотрудницу детского лагеря будут судить за оскорбления

ПЕНЗА, 23 сен - РИА Новости. Прокуратура возбудила административное дело в отношении старшего воспитателя детского лагеря в Пензенской области после публикации видео конфликта сотрудниц учреждения с подростком, которое сопровождалось взаимными оскорблениями и нецензурной лексикой, сообщило в понедельник областное надзорное ведомство.

Ранее в паблике " Пенза Новости " в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что в детском лагере на ребенка в спальне "напали" сотрудницы. На видео запечатлено, что две взрослых женщины в спальне, предположительно, детского лагеря заставляют мальчика перелечь на свою кровать, при этом применяют к нему силу, волокут за ноги, затем одна из них ударила ребенка по лицу ладонью. Ребенок и взрослые на видео использовали оскорбительную лексику в адрес друг друга. СК в конце августа начал проверку.

Прокуратура в ходе своей проверки установила, что ночью 20 августа детском оздоровительном лагере "Солнечная долина" воспитатель и старший воспитатель с применением физической силы стащили 14-летнего подростка с кровати, который не желал выполнить их указания и лечь спать. В это время между женщинами и подростком возник конфликт, сопровождавшийся взаимными оскорблениями и нецензурными выражениями.

"В отношении старшего воспитателя прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.61 КоАП РФ "Оскорбление", и направлено на рассмотрение мировому судье", - говорится в сообщении. Сотруднице лагеря, как должностному лицу, грозит штраф от 10 до 30 тысяч рублей.

Кроме того, проверка выявила, что у старшего воспитателя, участвовавшей в конфликте, отсутствовало необходимое педагогическое образование и педагогический стаж работы для назначения на эту должность.

"Установлено неисполнение должностными лицами оздоровительного лагеря требований действующего законодательства об обеспечении благоприятных и безопасных условий для жизни и здоровья детей, а также отсутствие контроля со стороны руководства. По результатам проверки прокурор района внес в ООО "Здравница" представление об устранение нарушений закона, которое находится на рассмотрении", - отмечается в сообщении.