Суд арестовал жительницу Кирова за сбыт контрафактных лекарств

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 сен - РИА Новости. Жительница Кирова, подозреваемая в сбыте незарегистрированных лекарственных препаратов под видом косметологических средств, заключена под стражу по решению суда, сообщает СУСК РФ по Кировской области.

По данным ведомства, группа кировчанок 12 сентября продала партию незарегистрированных препаратов, представляемых как косметологические средства, на общую сумму более 117 тысяч рублей. По версии следствия, препараты могли поставляться в различные косметологические салоны.

"В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и потерпевших. В рамках расследования уголовного дела выясняется роль и степень участия всех вероятных фигурантов. В отношении одной из девушек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СУСК.