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РИА Новости

В Воронеже учащихся семи школ кормили гнилыми продуктами

17:36 23.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 23 сен - РИА Новости. Поставщик питания в семь школ Воронежа кормил учеников гнилыми фруктами и овощами, мясом без ветеринарных документов и кашей с кишечной палочкой, сообщает в понедельник прокуратура области.
Прокуратура Железнодорожного района Воронежа обнаружила многочисленные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в организации питания детей, обучающихся в средних школах №№ 19, 21, 36, 52, 56, 71 и кадетской школе имени Суворова. Как отмечает надзорное ведомство, школами были заключены контракты с ООО "Торговый дом "СПП" по обеспечению питания школьников, при этом образовательные учреждения были обязаны проверять соответствие качества питания установленным требованиям.
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"Образовательными учреждениями не осуществлялся контроль за деятельностью сотрудников ООО "Торговый дом "СПП", в том числе за качеством поступающей продукции: обнаружены фрукты, овощи с признаками порчи и гнили; имели место факты приемки мясной продукции без ветеринарно-сопроводительных документов, продукция хранилась с нарушением правил товарного соседства (в контакте с крупой в открытых пластиковых емкостях хранилось концентрированное моющее средство)", - говорится в сообщении.
В ходе прокурорской проверки были проведены пробы молочной овсяной каши, изготавливаемой ООО "Торговый дом "СПП". "Согласно экспертному заключению Центра гигиены и эпидемиологии в Воронежской области, (в каше) обнаружены бактерии группы кишечных палочек, что создает угрозу для жизни и здоровья детей", - констатирует надзорное ведомство.
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По результатам проверки прокуратура района внесла представления директорам школ об устранении нарушений закона, а в отношении должностных лиц ООО "Торговый дом "СПП" возбуждено 10 дел об административных правонарушениях.
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