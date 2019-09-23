В Воронеже учащихся семи школ кормили гнилыми продуктами

ВОРОНЕЖ, 23 сен - РИА Новости. Поставщик питания в семь школ Воронежа кормил учеников гнилыми фруктами и овощами, мясом без ветеринарных документов и кашей с кишечной палочкой, сообщает в понедельник прокуратура области.

Прокуратура Железнодорожного района Воронежа обнаружила многочисленные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в организации питания детей, обучающихся в средних школах №№ 19, 21, 36, 52, 56, 71 и кадетской школе имени Суворова. Как отмечает надзорное ведомство, школами были заключены контракты с ООО "Торговый дом "СПП" по обеспечению питания школьников, при этом образовательные учреждения были обязаны проверять соответствие качества питания установленным требованиям.

"Образовательными учреждениями не осуществлялся контроль за деятельностью сотрудников ООО "Торговый дом "СПП", в том числе за качеством поступающей продукции: обнаружены фрукты, овощи с признаками порчи и гнили; имели место факты приемки мясной продукции без ветеринарно-сопроводительных документов, продукция хранилась с нарушением правил товарного соседства (в контакте с крупой в открытых пластиковых емкостях хранилось концентрированное моющее средство)", - говорится в сообщении.

В ходе прокурорской проверки были проведены пробы молочной овсяной каши, изготавливаемой ООО "Торговый дом "СПП". "Согласно экспертному заключению Центра гигиены и эпидемиологии в Воронежской области, (в каше) обнаружены бактерии группы кишечных палочек, что создает угрозу для жизни и здоровья детей", - констатирует надзорное ведомство.