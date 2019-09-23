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РИА Новости

Минпромторг намерен увеличить экспорт фармпродукции к 2024 году

17:34 23.09.2019
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© РИА Новости / Денис АбрамовЛекарственные препараты
Лекарственные препараты
© РИА Новости / Денис Абрамов
СВЕТЛОГОРСК (Калининградская область), 23 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ намерен увеличить долю экспорта фармацевтической продукции к 2024 году в четыре раза, сообщил журналистам первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.
"Развитие экспорта в фармацевтической отрасли это одна из приоритетных задач нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Мы взяли на себя обязательства увеличить долю экспорта фармпродукции к 2024 году в четыре раза. Мы видим, что экспорт фармацевтических препаратов из РФ на протяжении последних лет растет. За первое полугодие 2019 года более 4% он прибавил в общем показателе по экспорту фармпродукции", - сказал Цыб.
Замминистра отметил, что рост экспорта в 2018 году по отношению к 2017 году составил более 5%. В настоящее время экспорт составляет около 800 миллионов долларов. Сегодня Россия экспортирует фармпродукцию более чем в 120 стран мира. Традиционно потребителями являются страны ЕАЭС, СНГ. В последнее время российские фармпрепараты активно выходят на азиатские рынки, рынки Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки.
"Мы за последние пять-семь лет нарастили компетенции, создали очень много сложных продуктов на территории России, особенно в биотехнологии, даже определенное время РФ занимала первое место по регистрации биоаналоговых препаратов, это говорит о том, что мы создали производственные возможности для того, чтобы производить препараты любой сложности. Теперь мы можем предложить их нашим партнерам в других странах", - добавил Цыб.
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В понедельник в Калининградской области открылась IV Всероссийская GMP-конференция. Участие в ней принимают более тысячи делегатов - международных и российских экспертов, представителей органов власти, руководителей и специалистов фармпроизводств. В течение трех дней им предстоит обсудить вопросы развития экспорта в отечественной фармотрасли, мировые тренды в области производства лекарственных препаратов, внедрение надлежащих производственных практик (GMP).
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Министерство промышленности и торговли РФРоссияЭкономика
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