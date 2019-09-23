Минпромторг намерен увеличить экспорт фармпродукции к 2024 году

СВЕТЛОГОРСК (Калининградская область), 23 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ намерен увеличить долю экспорта фармацевтической продукции к 2024 году в четыре раза, сообщил журналистам первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

"Развитие экспорта в фармацевтической отрасли это одна из приоритетных задач нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Мы взяли на себя обязательства увеличить долю экспорта фармпродукции к 2024 году в четыре раза. Мы видим, что экспорт фармацевтических препаратов из РФ на протяжении последних лет растет. За первое полугодие 2019 года более 4% он прибавил в общем показателе по экспорту фармпродукции", - сказал Цыб.

Замминистра отметил, что рост экспорта в 2018 году по отношению к 2017 году составил более 5%. В настоящее время экспорт составляет около 800 миллионов долларов. Сегодня Россия экспортирует фармпродукцию более чем в 120 стран мира. Традиционно потребителями являются страны ЕАЭС, СНГ. В последнее время российские фармпрепараты активно выходят на азиатские рынки, рынки Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки.

"Мы за последние пять-семь лет нарастили компетенции, создали очень много сложных продуктов на территории России, особенно в биотехнологии, даже определенное время РФ занимала первое место по регистрации биоаналоговых препаратов, это говорит о том, что мы создали производственные возможности для того, чтобы производить препараты любой сложности. Теперь мы можем предложить их нашим партнерам в других странах", - добавил Цыб.