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РИА Новости

Киев пытается уйти от ответственности по "Минску-2", заявили в ДНР

17:22 23.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЧлены совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины
Члены совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Заявлениями о статусе Донбасса представители Киева пытаются уйти от ответственности за невыполнение минских соглашений, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Куренков.
Ранее помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что особый статус Донбасса "не является предметом переговоров" ни в "нормандском формате", ни в Минске.
"Андрей Ермак изворачивается и юлит. Он прекрасно понимает, что минские соглашения и "формула Штайнмайера" предусматривают вступление в силу на Украине закона, который вводит особый статус для Донецкой и Луганской народных республик сначала на временной, а затем на постоянной основе. Однако он все время маневрирует и пытается любыми способами уйти от ответственности за взятые представителями Украины на себя обязательства", - сказал РИА Новости Куренков.
Он отметил, что высказывания властей Украины о готовности согласовать предусматривающую порядок предоставления статуса Донбассу "формулу Штайнмайера", но с дополнительными условиями, означает, что Киев "собирается и дальше саботировать выполнение минских соглашений".
"Если Андрей Ермак думает, что с помощью таких высказываний ему удастся уклониться от ответственности, то он ошибается", – подчеркнул Куренков.
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Александр КуренковСитуация в ДНР и ЛНРАндрей ЕрмакДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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