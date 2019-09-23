Киев пытается уйти от ответственности по "Минску-2", заявили в ДНР

"Андрей Ермак изворачивается и юлит. Он прекрасно понимает, что минские соглашения и "формула Штайнмайера" предусматривают вступление в силу на Украине закона, который вводит особый статус для Донецкой и Луганской народных республик сначала на временной, а затем на постоянной основе. Однако он все время маневрирует и пытается любыми способами уйти от ответственности за взятые представителями Украины на себя обязательства", - сказал РИА Новости Куренков.