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РИА Новости
Нижегородская область

В Нижегородской области пройдет форум "Национальное развитие"

17:16 23.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкНижний Новгород
Нижний Новгород
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 сен — РИА Новости. Всероссийский форум "Национальное развитие" пройдет в Нижегородской области в год 800-летия Нижнего Новгорода, заявил губернатор Глеб Никитин.
Правительство России утвердило проведение на ежегодной основе форума "Национальное развитие", посвященного нацпроектам, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина. В 2020 году форум пройдет в Татарстане, в 2021 году - в Нижегородской области. Оргкомитет всероссийского форума "Национальное развитие" возглавил заместитель председателя правительства РФ Константин Чуйченко.

"2021 год будет особенным для Нижегородской области. Мы будем отмечать 800-летие Нижнего Новгорода - города, сыгравшего особую роль в истории России. Символично, что общенациональный форум, посвященной судьбе страны, в этот год пройдет именно у нас", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина, вошедшего в состав оргкомитета форума.

По его словам, для Нижегородской области "большая честь быть одним из первых регионов, который примет этот важнейший форум".
"2021 год станет этапным для реализации нацпроектов, когда мы будем подводить промежуточные итоги. Уверен, что к этому времени в регионе будет немало зримых результатов проведённой работы – новые школы и детсады, модернизированные больницы и поликлиники, благоустроенные пространства, ликвидированные свалки опасных отходов и многое другое. Можно будет построить очень интересную и насыщенную программу, опираясь на структуру нацпроектов", - отметил Никитин.
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