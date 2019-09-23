Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-23T18:48Z
https://ria.ru/20190923/1559014422.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155901/46/1559014626_0:187:1800:1200_1036x0_80_0_0_93ba38cac3b9f5bf5ee901ff65acafec.jpg
РИА Новости
Республика Адыгея

Самый большой круг адыгейского сыра попал в Книгу рекордов России

17:15 23.09.2019 (обновлено: 18:48 23.09.2019)
37
© пресс-служба главы Республики АдыгеяСамый большой круг адыгейского сыра на десятом региональном фестивале адыгейского сыра
Самый большой круг адыгейского сыра на десятом региональном фестивале адыгейского сыра
© пресс-служба главы Республики Адыгея
Самый большой круг адыгейского сыра на десятом региональном фестивале адыгейского сыра
КРАСНОДАР, 23 сен - РИА Новости. Рекорд по изготовлению самого большого круга адыгейского сыра весом 34 килограмма, поставленный в ходе фестиваля в Адыгее, посвященного национальному продукту, зафиксирован в Книге рекордов России, сообщает пресс-служба главы региона.
"В Адыгее произвели самый большой в стране круг адыгейского сыра. Он был презентован в ходе Х регионального фестиваля адыгейского сыра. В присутствии главы Адыгеи Мурата Кумпилова, а также гостей и участников фестиваля зафиксирован рекорд. Для этого в республику прибыл официальный представитель Книги рекордов России Александр Пересвет", - говорится в сообщении.
Премьер-министр республики Адыгея Мурат Кумпилов
20 сентября, 20:46Республика Адыгея
Глава Адыгеи рассказал о пользе производства сыра для республики
Отмечается, что процесс фиксации рекорда включал перекладывание сыра из корзины и взвешивание на специальных весах, которые имеют необходимые поверочные документы.
"Вес самого большого в России адыгейского сыра составил 34 килограмма 88 граммов, диаметр - 55 сантиметров, высота - 16 сантиметров. Для его приготовления понадобилось 200 литров цельного молока", - отмечается в релизе.
По данным пресс-службы, сыр в течение суток варили три мастера, соблюдая традиционную технологию. После фиксации рекорда все желающие смогли сфотографироваться с ним.
"Адыгейский сыр - это во многих смыслах уникальный продукт: он полезен для здоровья, удобен в приготовлении множества разных блюд…. И мы увеличиваем производство сыра, расширяем географию поставок, стремимся к тому, чтобы наш экологически чистый продукт стал повседневным блюдом для широкого потребителя как в России, так и за рубежом", - цитирует пресс-служба слова главы Адыгеи Мурата Кумпилова, сказанные в ходе фестиваля.
Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов (справа) и его отец Абдулманап Нурмагомедов
14:55Чемпионат мира по боксу 2019
Отца Хабиба Нурмагомедова включили в Книгу рекордов России
Отмечается, что фестиваль адыгейского сыра ежегодно набирает популярность, праздник включен в Национальный календарь лучших событийных проектов России для туристов. В этом году он собрал более 15 тысяч участников и гостей.
"Когда фестиваль создавался, не было никаких сомнений в том, что он востребован и станет одним из самых посещаемых мероприятий в республике. Мы активно продвигаем наш национальный продукт, привлекаем гостей в республику, и этот фестиваль играет важную роль в проводимой работе… дает прекрасную возможность познакомить жителей страны, иностранных гостей с туристским потенциалом Адыгеи, природными достопримечательностями, с нашей историей и культурой", - приводятся слова Кумпилова.
000000
Обсудить 0
Республика АдыгеяРоссияОбщество
Рекомендуем
Нижний Новгород
В Нижегородской области пройдет форум "Национальное развитие"
РИА
Новости
Протез руки
Молодые специалисты из Ленобласти разработали доступный бионический протез
Вид на Тамбов
Тамбовский губернатор обсудил с главой Минтранса модернизацию аэропорта
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Глава Ленобласти утвердил план Года Победителей в регионе
Лента
новостей
Жительница поселка Октябрь Донецкой области, чей дом попал под артобстрел в ночь с 22 на 23 сентября
В ДНР заявили об усилении интенсивности обстрелов со стороны силовиков
Пенсионеры на улице Москвы
Калужские центры получили машины для доставки пенсионеров в больницы
Центральный офис ВТБ в Москве
ВТБ и Федеральная таможенная служба договорились о сотрудничестве
Чернобыльская атомная электростанция
Около двух тысяч детей из районов близ ЧАЭС получат путевки СГ
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак: надо решать вопрос увеличения квоты правкомиссии на модернизацию ТЭС
Стенд телеканала RT
Роскомнадзор подготовил поправки по ответу на решения Ofcom по RT
Ситуация после обстрелов Коминтерново в Донецкой области
Силовики обстреляли село на юге ДНР, заявили в Донецке
Лекарственные препараты
Минпромторг намерен увеличить экспорт фармпродукции к 2024 году
Школьники на открытии школы в районе Барза в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства
В Дамаске открылась школа, отремонтированная на собранные в России средства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:57Кировские власти опровергли данные о готовившем обеды в детсаду сантехнике
19:56Источник сообщил о прибытии освобожденного российского моряка в Петербург
19:56Суд разрешил заочное расследование дела против экс-депутата Рады Бакулина
19:55В Екатеринбурге полиция взяла под контроль ситуацию с пропажей журналиста
19:52Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
19:52Зеленский поручил правительству взять на контроль расследование двух ДТП
19:43СК назвал российские регионы, где чаще всего пропадают дети
19:42Посол Ирана сообщил, что британский танкер Stena Impero может покинуть Иран
19:33Около 800 детей из России могут находиться у террористов на Ближнем Востоке
19:32СМИ сообщили о двадцати погибших в ходе протестов в Индонезии
19:32В Госдуме предложили учесть опыт Лондона после ситуации с Thomas Cook
19:25Минобрнауки потратит 25 миллионов рублей на изучение системы оценки вузов
19:16МИД Германии приветствовал ратификацию Россией Парижского соглашения
19:11Шестун обратился в КС из-за недопуска до выборов
19:08В Екатеринбурге пропал журналист Ura.ru
19:06На севере Москвы потушили пожар в ангаре
19:04Телеканал NewsOne попросил ООН защитить свободу слова на Украине
19:03Лукашенко наградил Пугачеву орденом Дружбы народов
19:00Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию в республике
18:55На севере Москвы локализовали пожар в ангаре
Лента новостейМолния