Самый большой круг адыгейского сыра попал в Книгу рекордов России

КРАСНОДАР, 23 сен - РИА Новости. Рекорд по изготовлению самого большого круга адыгейского сыра весом 34 килограмма, поставленный в ходе фестиваля в Адыгее, посвященного национальному продукту, зафиксирован в Книге рекордов России, сообщает пресс-служба главы региона.

"В Адыгее произвели самый большой в стране круг адыгейского сыра. Он был презентован в ходе Х регионального фестиваля адыгейского сыра. В присутствии главы Адыгеи Мурата Кумпилова, а также гостей и участников фестиваля зафиксирован рекорд. Для этого в республику прибыл официальный представитель Книги рекордов России Александр Пересвет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что процесс фиксации рекорда включал перекладывание сыра из корзины и взвешивание на специальных весах, которые имеют необходимые поверочные документы.

"Вес самого большого в России адыгейского сыра составил 34 килограмма 88 граммов, диаметр - 55 сантиметров, высота - 16 сантиметров. Для его приготовления понадобилось 200 литров цельного молока", - отмечается в релизе.

По данным пресс-службы, сыр в течение суток варили три мастера, соблюдая традиционную технологию. После фиксации рекорда все желающие смогли сфотографироваться с ним.

"Адыгейский сыр - это во многих смыслах уникальный продукт: он полезен для здоровья, удобен в приготовлении множества разных блюд…. И мы увеличиваем производство сыра, расширяем географию поставок, стремимся к тому, чтобы наш экологически чистый продукт стал повседневным блюдом для широкого потребителя как в России, так и за рубежом", - цитирует пресс-служба слова главы Адыгеи Мурата Кумпилова, сказанные в ходе фестиваля.

Отмечается, что фестиваль адыгейского сыра ежегодно набирает популярность, праздник включен в Национальный календарь лучших событийных проектов России для туристов. В этом году он собрал более 15 тысяч участников и гостей.