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РИА Новости

Суд Туниса отклонил жалобы на итоги президентских выборов, сообщили СМИ

16:51 23.09.2019
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© РИА Новости / Надим ЗуауиИзбирательный участок в Тунисе
Избирательный участок в Тунисе
© РИА Новости / Надим Зуауи
КАИР, 23 сен - РИА Новости. Тунисский суд в понедельник отклонил жалобы, поданные ранее шестью проигравшими первый тур кандидатами в президенты страны, сообщил новостной портал "Йоум7".
Шесть кандидатов на президентских выборах в Тунисе обжаловали результаты голосования в первом туре. В частности, в суд обратились премьер-министр Юсеф аш-Шахед и министр обороны Абделькерим аз-Збейди, участвовавшие в выборах, но не прошедшие во второй тур.
Первый тур выборов президента Туниса состоялся 15 сентября. Согласно данным избиркома, ни один из кандидатов не набрал абсолютное большинство голосов. В связи с этим будет организован второй тур, который должен пройти до 13 октября. Победителями первого тура стали профессор конституционного права Каис Саид, набравший 18,4% голосов, и бизнесмен Набиль Каруи, получивший 15,58%.
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