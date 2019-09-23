Суд Туниса отклонил жалобы на итоги президентских выборов, сообщили СМИ

КАИР, 23 сен - РИА Новости. Тунисский суд в понедельник отклонил жалобы, поданные ранее шестью проигравшими первый тур кандидатами в президенты страны, сообщил новостной портал "Йоум7".
Шесть кандидатов на президентских выборах в Тунисе обжаловали результаты голосования в первом туре. В частности, в суд обратились премьер-министр Юсеф аш-Шахед и министр обороны Абделькерим аз-Збейди, участвовавшие в выборах, но не прошедшие во второй тур.
Первый тур выборов президента Туниса состоялся 15 сентября. Согласно данным избиркома, ни один из кандидатов не набрал абсолютное большинство голосов. В связи с этим будет организован второй тур, который должен пройти до 13 октября. Победителями первого тура стали профессор конституционного права Каис Саид, набравший 18,4% голосов, и бизнесмен Набиль Каруи, получивший 15,58%.
15 сентября, 01:04РИА НовостиПроцедура выборов президента в Тунисе