Суд Туниса отклонил жалобы на итоги президентских выборов, сообщили СМИ

Шесть кандидатов на президентских выборах в Тунисе обжаловали результаты голосования в первом туре. В частности, в суд обратились премьер-министр Юсеф аш-Шахед и министр обороны Абделькерим аз-Збейди, участвовавшие в выборах, но не прошедшие во второй тур.

Первый тур выборов президента Туниса состоялся 15 сентября. Согласно данным избиркома, ни один из кандидатов не набрал абсолютное большинство голосов. В связи с этим будет организован второй тур, который должен пройти до 13 октября. Победителями первого тура стали профессор конституционного права Каис Саид, набравший 18,4% голосов, и бизнесмен Набиль Каруи, получивший 15,58%.