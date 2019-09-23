Минниханов призвал сформировать жесткую стратегию в борьбе с терроризмом

КАЗАНЬ, 23 сен - РИА Новости. Бороться с запрещёнными в РФ террористическими организациями можно только совместно, одна из приоритетных задач сегодня – формирование жесткой стратегии противодействия международному терроризму, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

В понедельник в Казани прошло совещание руководителей разведывательных служб стран СНГ, на котором обсуждались вопросы противодействия внешним силам, пытающимся влиять на ситуацию в странах Содружества. В работе форума приняли участие делегации специальных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

"Одна из наших приоритетных задач на сегодняшний день – это формирование жесткой стратегии противодействия международному терроризму. Недавние события в Саудовской Аравии наглядно показывают, что высокотехнологичные угрозы, которые ранее не воспринимались как реальные, выдвигаются на первый план. Подобное оружие может появиться в руках террористических организаций. Бороться с такими организациями... можно только совместными усилиями", - сказал Минниханов в ходе совещания.

В числе таких организаций он назвал террористические организации "Аль-Каида"* и ИГИЛ*.

Глава республики отметил, что в целом криминальная обстановка в Татарстане остаётся стабильной, однако нельзя не отметить проникновение в республику чуждых радикальных идеологических течений, отдельных проявлений религиозного экстремизма.

По словам Минниханова, информационные ресурсы, финансируемые из-за рубежа, стремятся дестабилизировать внутриполитическую обстановку в РФ, подогреть протестные настроения, разжечь религиозную и межнациональную рознь, дискредитировать усилия государства и правоохранительных органов.

"Мы заинтересованы в использовании международного опыта и считаем важным обмен лучшими практиками и специалистами. Уверен, совместная работа внесет существенный вклад в решение общей задачи по обеспечению безопасности наших граждан", - подчеркнул он.