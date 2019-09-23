Жаров одобрил идею штрафов для Google и Facebook за вмешательство в дела РФ

"Я вообще к штрафам отношусь очень позитивно, поскольку это метод экономического воздействия, принятый во всем мире. Не так давно Google был оштрафован в Америке на 200 миллионов долларов за распространение персональных данных детей. Поэтому я считаю, что по сравнению с блокировкой (это фатальная мера воздействия), я считаю, что абсолютно правильно штрафовать. Нужно штрафовать, и будем штрафовать", - заявил Жаров.