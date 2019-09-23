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РИА Новости

Жаров одобрил идею штрафов для Google и Facebook за вмешательство в дела РФ

16:38 23.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров . Архивное фото
СОЧИ, 23 сен – РИА Новости. Роскомнадзор поддерживает инициативу депутатов по введению штрафов для таких транснациональных компаний, как Google и Facebook, за вмешательство в дела России, сообщил РИА Новости руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров.
В пятницу в Госдуме предложили предусмотреть в российском законодательстве серьезные штрафы для таких компаний, как Facebook и Google, за вмешательство в дела Российской Федерации.
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"Я вообще к штрафам отношусь очень позитивно, поскольку это метод экономического воздействия, принятый во всем мире. Не так давно Google был оштрафован в Америке на 200 миллионов долларов за распространение персональных данных детей. Поэтому я считаю, что по сравнению с блокировкой (это фатальная мера воздействия), я считаю, что абсолютно правильно штрафовать. Нужно штрафовать, и будем штрафовать", - заявил Жаров.
Он добавил, что не может рассуждать о размере штрафов, так как решение за законодателями.
Замглавы ЦИК РФ Николай Булаев заявил 8 сентября, что многие материалы, опубликованные на ресурсах Facebook и Google, можно считать вмешательством во внутренние дела РФ. В Роскомнадзоре сообщили, что выявили политическую рекламу в Google и Facebook в день выборов и расценивают ее как вмешательство во внутренние дела страны. Ведомство передало парламентариям данные о нарушениях российского законодательства о выборах.
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FacebookНиколай БулаевGoogleЦИК РФРоскомнадзорАлександр ЖаровРоссияОбщество
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