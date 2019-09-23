Гайнутдин: звание муфтия нужно давать только после 15-20 лет проповеди

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Мусульмане в России должны ввести практику, по которой получить звание муфтия станет возможным только после 15-20 лет деятельности исламского проповедника в духовной сфере, заявил в понедельник на VII отчетно-выборном съезде Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ председатель ДУМ и Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.

"Из соображений основательности духовных центров, считаю также необходимым повышать образовательный, квалификационный и даже возрастной ценз лицам, претендующим на высшие духовные посты. Для того чтобы носить звание муфтия, человек должен обладать минимум 15–20 годами опыта на духовной стезе, иметь научно-богословские труды, иметь опыт наставничества", - сказал Гайнутдин.

По его словам, задачей уходящего поколения имамов, воспитанных еще в советское время в Бухаре и Ташкенте и много сделавших для возрождения ислама в постсоветской России, сегодня должно стать "формирование работающих механизмов транзита духовного руководства новому поколению, приходящему нам на смену". "Очень важно, чтобы этот процесс не был омрачен внутренними склоками и потерей устойчивости наших организаций", - добавил глава ДУМ РФ, отметивший в этом году 60-летие.