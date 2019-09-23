Уральцу назначили штраф в 4,1 миллиона рублей за посредничество во взятке

По данным надзорного ведомства, обвиняемый в 2016 году от лица директора коммерческой организации передал взятку в размере 30 тысяч рублей главному специалисту-эксперту отдела регистрации прав на объекты недвижимости нежилого назначения управления Росреестра по Челябинской области. Взятка передавалась за незаконные действия по проведению госрегистрации права долевой собственности на объекты недвижимости нежилого назначения в доме 21 по проспекту Ленина в Челябинске. Кроме того, в 2018 году обвиняемый выступил посредником при передаче взятки 500 тысяч рублей тому же лицу от той же организации за совершение аналогичных действий по другому адресу.