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РИА Новости

Уральцу назначили штраф в 4,1 миллиона рублей за посредничество во взятке

16:15 23.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 23 сен - РИА Новости. Суд назначил условный срок и штраф в размере 4,1 миллиона рублей жителю Челябинской области, обвиняемому в посредничестве при передаче взятки сотруднику регионального управления Росреестра, сообщил пресс-центр прокуратуры области.
По данным надзорного ведомства, обвиняемый в 2016 году от лица директора коммерческой организации передал взятку в размере 30 тысяч рублей главному специалисту-эксперту отдела регистрации прав на объекты недвижимости нежилого назначения управления Росреестра по Челябинской области. Взятка передавалась за незаконные действия по проведению госрегистрации права долевой собственности на объекты недвижимости нежилого назначения в доме 21 по проспекту Ленина в Челябинске. Кроме того, в 2018 году обвиняемый выступил посредником при передаче взятки 500 тысяч рублей тому же лицу от той же организации за совершение аналогичных действий по другому адресу.
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Обвиняемым в ходе следствия заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уточняет прокуратура.
"Сегодня, 23 сентября 2019 года, приговором Калининского районного суда Челябинска 46-летний местный житель признан виновным в "посредничестве во взяточничестве"... Судом виновному назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком 5 лет, со штрафом в размере 4,1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Для исполнения наказания в виде штрафа обращено взыскание на имущество осужденного стоимостью свыше 500 тысяч рублей, поясняет прокуратура.
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