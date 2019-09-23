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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Муфтий отметил сложности с материальным обеспечением мусульманских общин

16:10 23.09.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкМусульмане по время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве.
Мусульмане по время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве.
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Глава Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Равиль Гайнутдин призвал верующих-мусульман активнее заниматься предпринимательством, чтобы тем самым помогать решать "сложный вопрос" материального благосостояния многих исламских общин в России и мусульманских проповедников.
"Сложным остается вопрос материального обеспечения деятельности общин, который не будет принципиально решен без появления у нас целого пласта социально ответственных предпринимателей-мусульман. Они, равно как и прирост мусульманской интеллигенции, - это социальная база будущих достижений мусульман, будущего достойного места российского мусульманства в российском социуме и мировом сообществе", - сказал Гайнутдин на VII отчетно-выборном съезде ДУМ РФ в Московской соборной мечети.
Он выразил обеспокоенность социальной незащищенностью имамов и низкой материальной обеспеченностью многих общин, следствием чего, по его словам, является, в том числе, низкая интеграция выпускников учебных заведений в религиозные организации. "Даже те, кто по окончании учебы пришел на работу в религиозную сферу, через несколько лет, обзаведясь семьей, детьми, "вымываются" оттуда в связи с отсутствием перспектив решить жилищный и материальный вопросы", - признал муфтий.
По данным, обнародованным на съезде, Духовное управление мусульман РФ на сегодняшний день объединяет более 2 тысяч централизованных и местных организаций мусульман из 53 субъектов РФ. Организация была образована в 1994 году и первоначально носила название Духовное управление мусульман Центрально-Европейского региона России, затем - ДУМ Европейской части России (ДУМЕР).
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРавиль ГайнутдинМоскваРоссияОбщество
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