Муфтий отметил сложности с материальным обеспечением мусульманских общин

Мусульмане по время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве.

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Глава Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Равиль Гайнутдин призвал верующих-мусульман активнее заниматься предпринимательством, чтобы тем самым помогать решать "сложный вопрос" материального благосостояния многих исламских общин в России и мусульманских проповедников.

"Сложным остается вопрос материального обеспечения деятельности общин, который не будет принципиально решен без появления у нас целого пласта социально ответственных предпринимателей-мусульман. Они, равно как и прирост мусульманской интеллигенции, - это социальная база будущих достижений мусульман, будущего достойного места российского мусульманства в российском социуме и мировом сообществе", - сказал Гайнутдин на VII отчетно-выборном съезде ДУМ РФ в Московской соборной мечети.

Он выразил обеспокоенность социальной незащищенностью имамов и низкой материальной обеспеченностью многих общин, следствием чего, по его словам, является, в том числе, низкая интеграция выпускников учебных заведений в религиозные организации. "Даже те, кто по окончании учебы пришел на работу в религиозную сферу, через несколько лет, обзаведясь семьей, детьми, "вымываются" оттуда в связи с отсутствием перспектив решить жилищный и материальный вопросы", - признал муфтий.