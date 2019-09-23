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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Муфтий: разобщенность мусульман РФ способствует созданию маргинальных групп

16:05 23.09.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВерующие на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Санкт-Петербурге
Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Глава Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин назвал одним из главных вызовов для российских мусульман нынешнюю разобщенность мусульманского сообщества, которая создает почву для появления обособленных, закрытых групп и общин, более всего подверженных влиянию "разного рода деструктивных идей".
"К наиболее сложным внутренним вызовам российского мусульманского сообщества относится разобщенность мусульман. Она проявляется сразу в нескольких плоскостях: это и организационная раздробленность с тенденцией к углублению центробежных процессов, организация общин по национальному, диаспоральному признаку, углубление внутриконфессиональных противоречий богословского характера", - сказал Гайнутдин, выступая на VII отчетно-выборном съезде ДУМ РФ.
По его словам, в ряде регионов страны мусульманская умма расколота, причем "каждая из сторон претендует на то, чтобы нести по-своему понятое знамя исламской ортодоксии".
"Сумма этих факторов создает почву для того, чтобы на мусульманском ландшафте появлялись некие "слепые" зоны в виде закрытых сообществ, общин, кружков, живущих своей собственной, обособленной жизнью и не участвующих ни в общемусульманской жизни, ни в жизни гражданского общества. Мы не считаем их радикалами или правонарушителями по умолчанию, однако такие вот анклавы, маргинальные группы являются идеальными инкубаторами для разного рода деструктивных идей", - отметил муфтий.
Ислам же по своему характеру - религия "глубоко социальная, открытая, прозрачная", добавил он. Гайнутдин при этом признал и "недостаточную монолитность внутренней структуры" самого ДУМ РФ, над укреплением которой, по его словам, членам организации предстоит работать.
В России в настоящее время действуют более 80 муфтиятов. Муфтиятами общефедерального значения считаются Духовное управление мусульман РФ (входит в состав Совета муфтиев России - СМР), возглавляемое муфтием Равилем Гайнутдином, и Центральное духовное управление мусульман России (ЦДУМ) во главе с муфтием Талгатом Таджуддином. Эти структуры претендуют на лидерство в российской умме.
Межрегиональный статус также имеют Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК), который возглавляет муфтий Исмаил Бердиев, и образованное несколько лет назад Духовное собрание мусульман России, главой которого является муфтий Альбир Крганов.
Из региональных духовных управлений, не входящих в состав общефедеральных муфтиятов, наиболее крупными являются ДУМ Чечни, ДУМ Татарстана, а также ДУМ Дагестана.
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Религия и мировоззрениеАльбир КргановНовости - Религия и мировоззрениеРавиль ГайнутдинМоскваТатарстанРоссиярелигияОбщество
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