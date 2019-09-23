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РИА Новости

В Московском зоопарке приматов переселили в закрытые вольеры из-за холодов

16:04 23.09.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкОбезьяны породы капуцин-плакса в Московском зоопарке
Обезьяны породы капуцин-плакса в Московском зоопарке
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Обезьяны породы капуцин-плакса в Московском зоопарке. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Приматов Московского зоопарка переселили в закрытые вольеры в теплый павильон "Дом Обезьян" из-за холодов, сообщает пресс-служба столичного зоосада.
"Наступившее похолодание вносит свои коррективы в жизнь обитателей зоопарка. И если белым медведям, полярным волкам и росомахе осенняя погода по душе, то теплолюбивые животные от нее, мягко говоря, не в восторге. В закрытые вольеры в теплом павильоне "Дом обезьян" переехали борнейские и суматранские орангутаны, равнинные гориллы, а также другие приматы", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что большую часть лета животные провели в наружных вольерах, а в помещения уходили только по ночам, когда было прохладно.
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"Первой приближение осени почувствовала самка орангутана Чапи. Она начала кутаться в свой роскошный шарф-плед, принесенный заботливыми киперами. Сейчас, перебравшись во внутренний вольер, Чапи время от времени зарывается в солому и при любой возможности накрывается ковром - скорее, по привычке, чем из-за желания согреться", - добавили в зоопарке.
С наступлением холодов также перестали гулять львинохвостые макаки, мартышки диана, мандрилы, колобусы и другие приматы. Также в теплый вольер переехали кошачьи лемуры. Основная часть группы всю зиму проведет в закрытом помещении, а на экспозиции можно будет увидеть пару этих зверьков.
"Единственные из приматов, которым холода нипочем, - это японские макаки. Они продолжат находиться в открытом вольере даже зимой. Тем не менее, уже сейчас у животных есть возможность уйти во внутренний вольер, где поддерживается оптимальная температура. Полюбоваться этими уникальными макаками, а также посмотреть на подрастающего детеныша, рожденного этим летом, можно в вольере у переходного моста" , - отметили в зоосаде.
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