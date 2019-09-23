В Московском зоопарке приматов переселили в закрытые вольеры из-за холодов

"Единственные из приматов, которым холода нипочем, - это японские макаки. Они продолжат находиться в открытом вольере даже зимой. Тем не менее, уже сейчас у животных есть возможность уйти во внутренний вольер, где поддерживается оптимальная температура. Полюбоваться этими уникальными макаками, а также посмотреть на подрастающего детеныша, рожденного этим летом, можно в вольере у переходного моста" , - отметили в зоосаде.