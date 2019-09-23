Премьер Украины заявил о ликвидации "ненужных" органов власти

"На первом заседании правительства мы сразу приняли решение о ликвидации УБЭП – экономического подразделения, которое в составе полиции "кошмарило" бизнес. Мы знаем, что для того, чтобы его функции были окончательно отправлены в прошлое, должна проголосовать еще Верховная рада. И мы это очень скоро сделаем, соответствующий законопроект уже готов", - добавил он.