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РИА Новости

Премьер Украины заявил о ликвидации "ненужных" органов власти

15:57 23.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНовоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук
КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Кабинет министров Украины ликвидирует органы государственной власти, которые сочтет неэффективными, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
"Мы планируем ликвидировать ненужные функции и ненужные органы, которые лишь "ели" бюджет и не приносили никакой пользы", - сказал премьер в своем видеообращении в Facebook.
Улица Киева
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Гончарук отметил, что для ликвидации управления Нацполиции по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) должно состояться голосование Верховной рады.
"На первом заседании правительства мы сразу приняли решение о ликвидации УБЭП – экономического подразделения, которое в составе полиции "кошмарило" бизнес. Мы знаем, что для того, чтобы его функции были окончательно отправлены в прошлое, должна проголосовать еще Верховная рада. И мы это очень скоро сделаем, соответствующий законопроект уже готов", - добавил он.
Ренат Кузьмин
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