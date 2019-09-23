Премьер Украины заявил о ликвидации "ненужных" органов власти

КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Кабинет министров Украины ликвидирует органы государственной власти, которые сочтет неэффективными, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
"Мы планируем ликвидировать ненужные функции и ненужные органы, которые лишь "ели" бюджет и не приносили никакой пользы", - сказал премьер в своем видеообращении в Facebook.
Гончарук отметил, что для ликвидации управления Нацполиции по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) должно состояться голосование Верховной рады.
"На первом заседании правительства мы сразу приняли решение о ликвидации УБЭП – экономического подразделения, которое в составе полиции "кошмарило" бизнес. Мы знаем, что для того, чтобы его функции были окончательно отправлены в прошлое, должна проголосовать еще Верховная рада. И мы это очень скоро сделаем, соответствующий законопроект уже готов", - добавил он.
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