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РИА Новости

На Алтае ищут мужчину, напавшего на трех женщин и подростка

15:47 23.09.2019 (обновлено: 17:53 23.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
БАРНАУЛ, 23 сен - РИА Новости. Следователи Алтайского края возбудили уголовное дело по факту нападений на женщин и несовершеннолетнюю в Славгороде, сообщает пресс-центр регионального следственного управления СК РФ в понедельник.
По данным следствия, вечером 18 сентября в Славгороде неустановленный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 16-летней девушки.
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"Следователями установлены еще три факта нападения мужчины на жительниц города. Есть основания предполагать действия одного и того же мужчины. По факту нападения на школьницу возбуждено дело по п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней)", - говорится в сообщении.
Расследованием дела занялись опытные следователи-криминалисты и сотрудники полиции.
Как сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Алтайскому краю, эксперты-криминалисты составили субъективный портрет подозреваемого. На вид ему 18-25 лет, европейской внешности, рост около 162-165 см, плотного телосложения, темный цвет волос, темные глаза, короткая небрежная челка, худощавое лицо со скулами. Был одет в куртку черного цвета с капюшоном, штаны темного цвета.
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Следственный комитет РФАлтайский крайПроисшествия
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