На Алтае ищут мужчину, напавшего на трех женщин и подростка

БАРНАУЛ, 23 сен - РИА Новости. Следователи Алтайского края возбудили уголовное дело по факту нападений на женщин и несовершеннолетнюю в Славгороде, сообщает пресс-центр регионального следственного управления СК РФ в понедельник.

По данным следствия, вечером 18 сентября в Славгороде неустановленный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 16-летней девушки.

"Следователями установлены еще три факта нападения мужчины на жительниц города. Есть основания предполагать действия одного и того же мужчины. По факту нападения на школьницу возбуждено дело по п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней)", - говорится в сообщении.

Расследованием дела занялись опытные следователи-криминалисты и сотрудники полиции.