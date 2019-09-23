На Алтае ищут мужчину, напавшего на трех женщин и подростка

БАРНАУЛ, 23 сен - РИА Новости. Следователи Алтайского края возбудили уголовное дело по факту нападений на женщин и несовершеннолетнюю в Славгороде, сообщает пресс-центр регионального следственного управления СК РФ в понедельник.
По данным следствия, вечером 18 сентября в Славгороде неустановленный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 16-летней девушки.
"Следователями установлены еще три факта нападения мужчины на жительниц города. Есть основания предполагать действия одного и того же мужчины. По факту нападения на школьницу возбуждено дело по п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней)", - говорится в сообщении.
Расследованием дела занялись опытные следователи-криминалисты и сотрудники полиции.
Как сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Алтайскому краю, эксперты-криминалисты составили субъективный портрет подозреваемого. На вид ему 18-25 лет, европейской внешности, рост около 162-165 см, плотного телосложения, темный цвет волос, темные глаза, короткая небрежная челка, худощавое лицо со скулами. Был одет в куртку черного цвета с капюшоном, штаны темного цвета.