Российский посол призвал выполнять соглашение по демилитаризации Идлиба

"Этого соглашения вполне достаточно, чтобы решить нашу проблему. Главное, чтобы его выполнить. Поэтому наши усилия должны быть направлены не на новые договоренности, а на выполнение уже имеющихся", - заявил дипломат журналистам на вопрос о том, будут ли новые соглашения по Идлибу.