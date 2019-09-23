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РИА Новости
Война в Сирии

Российский посол призвал выполнять соглашение по демилитаризации Идлиба

15:46 23.09.2019
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© РИА НовостиОсвобожденный Хан-Шейхун
Освобожденный Хан-Шейхун
© РИА Новости
Освобожденный Хан-Шейхун. Архивное фото
ДАМАСК, 23 сен – РИА Новости. Заключенного в сентябре прошлого года соглашения о создании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб достаточно для борьбы с терроризмом в провинции, новые договоренности не нужны, заявил в понедельник посол РФ в Сирии Александр Ефимов.
Ефимов напомнил о заключенном в сентябре 2018 года соглашении о демилитаризованной зоне.
"Этого соглашения вполне достаточно, чтобы решить нашу проблему. Главное, чтобы его выполнить. Поэтому наши усилия должны быть направлены не на новые договоренности, а на выполнение уже имеющихся", - заявил дипломат журналистам на вопрос о том, будут ли новые соглашения по Идлибу.
В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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