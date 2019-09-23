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РИА Новости

Комитет Госдумы проведет слушания по проекту о парниковых газах

15:44 23.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды проведет парламентские слушания для обсуждения законопроекта о регулировании выбросов парниковых газов после его внесения в нижнюю палату парламента, сообщил РИА Новости глава комитета Владимир Бурматов.
Ранее в ходе заседания премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами заявил, что подписал постановление, ратифицирующее Парижское соглашение по климату. Вице-премьер Алексей Гордеев в свою очередь сообщил, что законопроект, который будет регулировать выбросы парниковых газов в России, планируется принять в течение года. По его словам, законопроект уже разработан министерством экономического развития.
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"Мы ждем внесения его в Государственную думу и будем обсуждать на экспертных площадках, потому что закон очень серьезный, он затронет большое количество наших предприятий. И должен очень серьезно изменить подходы к их деятельности ... Я все-таки исходил из того, когда он к нам поступит. Но даже если там не будет усматриваться предметов совместного ведения, мы все равно обязательно проведем парламентские слушания по этому поводу. Это не затянет его рассмотрение, но сделает его более качественным, потому что это фундаментальный законопроект, который серьезно меняет взаимоотношения бизнеса и общества в части более серьезной экологической ответственности предприятий", - сказал Бурматов.
Само Парижское соглашение, по мнению Бурматова, это очень серьезный шаг вперед для страны, которым Россия заявляет о собственной позиции в сфере экологии, а подтверждает эту позицию конкретными действиями - законопроектом о регулировании выбросов парниковых газов.
Депутат также отметил, что на сегодня Россия является не только государством с большими объемами выбросов парниковых газов, но и глобальным экологическим донором, так как российские леса являются в буквальном смысле "зелеными легкими".
"Помните, у нас некоторые чиновники заявляли, что нет экономической целесообразности тушить леса? Теперь она есть. То есть это соглашение фиксирует нашу ответственность не только за то, чтобы сокращать объемы этих парниковых газов... Это системная позиция... Теперь для нас это будет еще ответственность за наши леса. Это теперь не только национальное достояние, а теперь это имеет конкретное экономическое выражение, потому что это леса, которые поглощают парниковые газы, которые положительно влияют в целом на климат с точки зрения даже мирового климата, не только внутри нашего государства, и вот эти заявления чиновников теперь совершенно точно не имеют ничего разумного, потому что это прямая экономическая выгода для России, чтобы лесов у нас было больше", - сказал глава думского комитета.
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