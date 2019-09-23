Комитет Госдумы проведет слушания по проекту о парниковых газах

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды проведет парламентские слушания для обсуждения законопроекта о регулировании выбросов парниковых газов после его внесения в нижнюю палату парламента, сообщил РИА Новости глава комитета Владимир Бурматов.

Ранее в ходе заседания премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами заявил, что подписал постановление, ратифицирующее Парижское соглашение по климату. Вице-премьер Алексей Гордеев в свою очередь сообщил, что законопроект, который будет регулировать выбросы парниковых газов в России, планируется принять в течение года. По его словам, законопроект уже разработан министерством экономического развития.

"Мы ждем внесения его в Государственную думу и будем обсуждать на экспертных площадках, потому что закон очень серьезный, он затронет большое количество наших предприятий. И должен очень серьезно изменить подходы к их деятельности ... Я все-таки исходил из того, когда он к нам поступит. Но даже если там не будет усматриваться предметов совместного ведения, мы все равно обязательно проведем парламентские слушания по этому поводу. Это не затянет его рассмотрение, но сделает его более качественным, потому что это фундаментальный законопроект, который серьезно меняет взаимоотношения бизнеса и общества в части более серьезной экологической ответственности предприятий", - сказал Бурматов.

Само Парижское соглашение, по мнению Бурматова, это очень серьезный шаг вперед для страны, которым Россия заявляет о собственной позиции в сфере экологии, а подтверждает эту позицию конкретными действиями - законопроектом о регулировании выбросов парниковых газов.

Депутат также отметил, что на сегодня Россия является не только государством с большими объемами выбросов парниковых газов, но и глобальным экологическим донором, так как российские леса являются в буквальном смысле "зелеными легкими".