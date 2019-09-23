Российский посол ответил на угрозы США участникам восстановления Сирии

ДАМАСК, 23 сен – РИА Новости. Россия выступает категорически против риторики посольства США в Сирии с использованием угроз, и считает, что урегулирования в Сирии можно достичь лишь политическим путем, заявил РИА Новости посол РФ в Сирии Александр Ефимов.
Посольство США в Сирии, прекратившее работу семь лет назад, но сохраняющее активность в интернете, в среду выступило с призывом к иностранным компаниям отказаться от участия в выставке о восстановлении Сирии Rebuild Syria.
20 сентября, 14:41Сказано в эфире"Игра всерьез и надолго". Как связаны война в Сирии и американский СПГ?Совбез ООН под давлением США отказался учитывать предложения России по урегулированию в сирийском Идлибе. Политолог Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik предложил взглянуть на ситуацию с экономической точки зрения.
"Мы категорически против любых угроз, тем более отсутствующих в Сирии представителей. Это традиционная практика американской стороны: угрожать, подавлять силой", - заявил посол на полях церемонии открытия школы в Дамаске, восстановленной на средства российских христиан и мусульман.
Ефимов подчеркнул, что РФ выступает за диалог и сотрудничество.
"Считаем, что только политическим путем можно достичь урегулирования в Сирии и поэтому прикладываем все усилия на этом пути. А путем угроз, диктата, иногда шантажа добиться результата невозможно", - заявил дипломат.
В августе дипмиссия США призывала иностранные компании отказаться от участия в 61-й Дамасской выставке, грозя внесением в санкционные списки США. Участие в выставке иностранных компаний и бизнесменов дипмиссия назвала "неприемлемым" и предлагала оповещать власти США о конкретных участниках выставки через электронную почту.
В ответ на это в МИД РФ заявили, что Москва рассматривает попытки США сорвать проведение Дамасской международной выставки как наносящие ущерб Сирии и противоречащие резолюции СБ ООН.