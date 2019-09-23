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РИА Новости
Война в Сирии

Российский посол ответил на угрозы США участникам восстановления Сирии

15:34 23.09.2019
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© Фото : пресс-служба посольства РФ в ОАЭПосол РФ в ОАЭ Александр Ефимов (2013-2018), посол РФ в Сирии с 2018 года
Посол РФ в ОАЭ Александр Ефимов (2013-2018), посол РФ в Сирии с 2018 года
© Фото : пресс-служба посольства РФ в ОАЭ
Посол РФ в ОАЭ Александр Ефимов (2013-2018), посол РФ в Сирии с 2018 года
ДАМАСК, 23 сен – РИА Новости. Россия выступает категорически против риторики посольства США в Сирии с использованием угроз, и считает, что урегулирования в Сирии можно достичь лишь политическим путем, заявил РИА Новости посол РФ в Сирии Александр Ефимов.
Посольство США в Сирии, прекратившее работу семь лет назад, но сохраняющее активность в интернете, в среду выступило с призывом к иностранным компаниям отказаться от участия в выставке о восстановлении Сирии Rebuild Syria.
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"Мы категорически против любых угроз, тем более отсутствующих в Сирии представителей. Это традиционная практика американской стороны: угрожать, подавлять силой", - заявил посол на полях церемонии открытия школы в Дамаске, восстановленной на средства российских христиан и мусульман.
Ефимов подчеркнул, что РФ выступает за диалог и сотрудничество.
"Считаем, что только политическим путем можно достичь урегулирования в Сирии и поэтому прикладываем все усилия на этом пути. А путем угроз, диктата, иногда шантажа добиться результата невозможно", - заявил дипломат.
В августе дипмиссия США призывала иностранные компании отказаться от участия в 61-й Дамасской выставке, грозя внесением в санкционные списки США. Участие в выставке иностранных компаний и бизнесменов дипмиссия назвала "неприемлемым" и предлагала оповещать власти США о конкретных участниках выставки через электронную почту.
В ответ на это в МИД РФ заявили, что Москва рассматривает попытки США сорвать проведение Дамасской международной выставки как наносящие ущерб Сирии и противоречащие резолюции СБ ООН.
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