Российский посол ответил на угрозы США участникам восстановления Сирии

Посол РФ в ОАЭ Александр Ефимов (2013-2018), посол РФ в Сирии с 2018 года

Посол РФ в ОАЭ Александр Ефимов (2013-2018), посол РФ в Сирии с 2018 года

ДАМАСК, 23 сен – РИА Новости. Россия выступает категорически против риторики посольства США в Сирии с использованием угроз, и считает, что урегулирования в Сирии можно достичь лишь политическим путем, заявил РИА Новости посол РФ в Сирии Александр Ефимов.

Посольство США в Сирии, прекратившее работу семь лет назад, но сохраняющее активность в интернете, в среду выступило с призывом к иностранным компаниям отказаться от участия в выставке о восстановлении Сирии Rebuild Syria.

"Мы категорически против любых угроз, тем более отсутствующих в Сирии представителей. Это традиционная практика американской стороны: угрожать, подавлять силой", - заявил посол на полях церемонии открытия школы в Дамаске, восстановленной на средства российских христиан и мусульман.

Ефимов подчеркнул, что РФ выступает за диалог и сотрудничество.

"Считаем, что только политическим путем можно достичь урегулирования в Сирии и поэтому прикладываем все усилия на этом пути. А путем угроз, диктата, иногда шантажа добиться результата невозможно", - заявил дипломат.

В августе дипмиссия США призывала иностранные компании отказаться от участия в 61-й Дамасской выставке, грозя внесением в санкционные списки США. Участие в выставке иностранных компаний и бизнесменов дипмиссия назвала "неприемлемым" и предлагала оповещать власти США о конкретных участниках выставки через электронную почту.