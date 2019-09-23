Си Цзиньпин призвал к мирному разрешению споров в Персидском заливе

ПЕКИН, 23 сен - РИА Новости. Ситуация в Персидском заливе и на Ближнем Востоке остается сложной, сторонам следует проявить сдержанность и урегулировать все имеющиеся противоречия мирным путем посредством переговоров, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин.

Китайский лидер и премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди провели встречу в рамках официального визита главы иракского правительства в Пекин.

"Нынешняя ситуация в Персидском заливе и на Ближнем Востоке остается сложной и чувствительной, все соответствующие стороны должны сохранять спокойствие и проявить сдержанность", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.