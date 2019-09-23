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РИА Новости

Си Цзиньпин призвал к мирному разрешению споров в Персидском заливе

15:32 23.09.2019 (обновлено: 16:45 23.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
© РИА Новости / Алексей Даничев
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 23 сен - РИА Новости. Ситуация в Персидском заливе и на Ближнем Востоке остается сложной, сторонам следует проявить сдержанность и урегулировать все имеющиеся противоречия мирным путем посредством переговоров, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин.
Китайский лидер и премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди провели встречу в рамках официального визита главы иракского правительства в Пекин.
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"Нынешняя ситуация в Персидском заливе и на Ближнем Востоке остается сложной и чувствительной, все соответствующие стороны должны сохранять спокойствие и проявить сдержанность", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
По его словам, "необходимо надлежащим образом урегулировать имеющиеся противоречия и разногласия на основании взаимного уважения и путем мирного диалога, совместными усилиями обеспечить региональный мир и стабильность".
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Персидский заливБлижний ВостокСи ЦзиньпинКитайВ мире
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