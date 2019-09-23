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РИА Новости

Володин пригласил депутатов из Афганистана посетить Россию

15:15 23.09.2019 (обновлено: 15:16 23.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 23 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил парламентариев из Афганистана посетить Россию, а также принять участие в сессии Парламентской ассамблеи ОДКБ в Ереване.
Встреча прошла в преддверии четвертого Совещания спикеров парламентов стран Евразии, которое состоится в Нур-Султане во вторник.
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"Приглашаю вас с коллегами посетить Россию с официальным визитом. Это было бы хорошим началом для взаимодействия вновь избранного парламента Афганистана с коллегами из России", - сказал спикер Госдумы, обращаясь к председателю нижней палаты Национальной ассамблеи Афганистана Мир Рахману Рахмани.
Володин также заявил, что Афганистан активно участвовал в работе Парламентской ассамблеи ОДКБ в статусе наблюдателя.
"Нам крайне важно знать, насколько вам интересен этот формат. Приглашение направлено - очередное заседание состоится в ноябре этого года в Ереване", - сказал Володин.
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Госдума РФОДКБВячеслав ВолодинАфганистанЕреванРоссияВ мире
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