Володин пригласил депутатов из Афганистана посетить Россию

НУР-СУЛТАН, 23 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил парламентариев из Афганистана посетить Россию, а также принять участие в сессии Парламентской ассамблеи ОДКБ в Ереване.

Встреча прошла в преддверии четвертого Совещания спикеров парламентов стран Евразии, которое состоится в Нур-Султане во вторник.

"Приглашаю вас с коллегами посетить Россию с официальным визитом. Это было бы хорошим началом для взаимодействия вновь избранного парламента Афганистана с коллегами из России", - сказал спикер Госдумы, обращаясь к председателю нижней палаты Национальной ассамблеи Афганистана Мир Рахману Рахмани.

Володин также заявил, что Афганистан активно участвовал в работе Парламентской ассамблеи ОДКБ в статусе наблюдателя.