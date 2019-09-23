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РИА Новости

Российский посол поддержал создание рабочей группы с Сирией и Египтом

15:11 23.09.2019
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© Фото : посольство России в ДамаскеПосол России в Дамаске Александр Ефимов
Посол России в Дамаске Александр Ефимов
© Фото : посольство России в Дамаске
ДАМАСК, 23 сен – РИА Новости. Создание межпарламентской рабочей группы России, Сирии и Египта было бы полезно, заявил РИА Новости посол РФ в САР Александр Ефимов.
Подумать над созданием трехсторонней межпарламентской рабочей группы России, Сирии и Египта предложил ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Я думаю, что любые контакты с участием арабских стран, - будь то парламентские, будь то политические или общественные, - когда есть прямой разговор, диалог, это всегда положительная черта. Я думаю, что стоит попробовать. Контакты на таком уровне всегда могут принести пользу", - заявил посол.
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