Российский посол поддержал создание рабочей группы с Сирией и Египтом

"Я думаю, что любые контакты с участием арабских стран, - будь то парламентские, будь то политические или общественные, - когда есть прямой разговор, диалог, это всегда положительная черта. Я думаю, что стоит попробовать. Контакты на таком уровне всегда могут принести пользу", - заявил посол.