Соловьев оценил спор Кудрина и Шойгу о тратах на оборону

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Журналист Владимир Соловьев не согласился со словами председателя Счетной палаты Алексея Кудрина о тратах на оборону.

Ранее у главы Минобороны Сергея Шойгу спросили, как он относится тезису Кудрина, что нынешний уровень оборонных расходов является "неподъемным бременем" для российской экономики. В ответ министр посоветовал отечественным экономистам думать о том, как избежать маленьких доходов, а не опасаться больших расходов. Председатель Счетной палаты, в свою очередь, позже пояснил, что президент "уже привел расходы на оборону к разумной величине" и, следовательно, дальнейшее снижение трат не требуется.

Соловьев поинтересовался, следует ли из объяснения Кудрина, что после снятия "неподъемного бремени" российская экономика начнет активно развиваться.

"И каковы критерии эффективности в оборонке? С кем и чем собирается Кудрин сравнивать? А главное, когда будет рост экономики и уровня доходов граждан?" - написал журналист в Telegram-канале.

Тем не менее, Соловьев подчеркнул, что подобные вопросы находятся за пределами компетенции Счетной палаты.

"Советы? Рекомендации? Может быть, ВПК не обуза, а локомотив экономического развития?" – заключил он.