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РИА Новости

Соловьев оценил спор Кудрина и Шойгу о тратах на оборону

14:59 23.09.2019 (обновлено: 15:00 23.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Журналист Владимир Соловьев не согласился со словами председателя Счетной палаты Алексея Кудрина о тратах на оборону.
Ранее у главы Минобороны Сергея Шойгу спросили, как он относится тезису Кудрина, что нынешний уровень оборонных расходов является "неподъемным бременем" для российской экономики. В ответ министр посоветовал отечественным экономистам думать о том, как избежать маленьких доходов, а не опасаться больших расходов. Председатель Счетной палаты, в свою очередь, позже пояснил, что президент "уже привел расходы на оборону к разумной величине" и, следовательно, дальнейшее снижение трат не требуется.
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Соловьев поинтересовался, следует ли из объяснения Кудрина, что после снятия "неподъемного бремени" российская экономика начнет активно развиваться.
"И каковы критерии эффективности в оборонке? С кем и чем собирается Кудрин сравнивать? А главное, когда будет рост экономики и уровня доходов граждан?" - написал журналист в Telegram-канале.
Тем не менее, Соловьев подчеркнул, что подобные вопросы находятся за пределами компетенции Счетной палаты.
"Советы? Рекомендации? Может быть, ВПК не обуза, а локомотив экономического развития?" – заключил он.
Кудрин неоднократно критиковал чрезмерные, по его мнению, траты на оборону. В феврале прошлого года в интервью РИА Новости он заявил, что в 2011-м был против "взрывного" наращивания военных расходов. Глава Счетной палаты отметил, что был согласен с программой перевооружения, однако призывал "растянуть" ее во времени.
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Владимир СоловьевАлексей КудринСергей ШойгуРоссияБезопасность
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