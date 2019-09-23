В Бурятии задержали последнего члена банды по делу о поджоге автовокзала

КРАСНОЯРСК, 23 сен - РИА Новости. Последний член банды, пытавшейся поджечь автовокзал со сторожем в Бурятии семь лет назад, задержан, сообщает пресс-служба регионального главка СК.

В октябре 2012 года житель Улан-Удэ поручил четырем знакомым поджечь автовокзал в селе Петропавловка Джидинского района. Таким образом организатор хотел надавить на предпринимателей, которые занимались межрайонными перевозками. Банда в форме полицейских ворвалась ночью в здание автовокзала, избила пожилого сторожа, связала его скотчем и подожгла, облив бензином. После они скрылись. От огня скотч расплавился и сторож сумел освободиться.

Вскоре полиция задержала двух участников банды. Один из них приговорен к 14 годам лишения свободы, второй - к 11 годам колонии строгого режима. Два года назад задержан третий участник - его приговорили к 10 годам лишения свободы.

"В Улан-Удэ задержан последний из участников преступной группы, совершившей семь лет назад поджог сельского автовокзала и покушение на убийство сторожа", - говорится в сообщении.