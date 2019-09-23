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РИА Новости

В Бурятии задержали последнего члена банды по делу о поджоге автовокзала

14:51 23.09.2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовЗадержанный
Задержанный
© РИА Новости / Евгений Биятов
Задержанный. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 23 сен - РИА Новости. Последний член банды, пытавшейся поджечь автовокзал со сторожем в Бурятии семь лет назад, задержан, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
В октябре 2012 года житель Улан-Удэ поручил четырем знакомым поджечь автовокзал в селе Петропавловка Джидинского района. Таким образом организатор хотел надавить на предпринимателей, которые занимались межрайонными перевозками. Банда в форме полицейских ворвалась ночью в здание автовокзала, избила пожилого сторожа, связала его скотчем и подожгла, облив бензином. После они скрылись. От огня скотч расплавился и сторож сумел освободиться.
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Вскоре полиция задержала двух участников банды. Один из них приговорен к 14 годам лишения свободы, второй - к 11 годам колонии строгого режима. Два года назад задержан третий участник - его приговорили к 10 годам лишения свободы.
"В Улан-Удэ задержан последний из участников преступной группы, совершившей семь лет назад поджог сельского автовокзала и покушение на убийство сторожа", - говорится в сообщении.
Задержанному уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на скорейшее завершение расследования и направление уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.
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