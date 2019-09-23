В Белгородской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

ВОРОНЕЖ, 23 сен - РИА Новости. Спасатели объявили штормовое предупреждение на 24 сентября в Белгородской области из-за заморозков до минус трех градусов, сообщает в понедельник региональное управление МЧС.

Сейчас в регионе 11 градусов тепла.

"Внимание! Штормовое предупреждение! По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 24 сентября местами на территории Белгородской области ожидаются заморозки до 3 градусов мороза", - говорится в сообщении.