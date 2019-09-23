"Альянс патриотов Грузии" выступил за восстановления авиасообщения с РФ

ТБИЛИСИ, 23 сен - РИА Новости. Председатель партии "Альянс патриотов Грузии" Давид Тархан-Моурави надеется на переговорах в Москве договориться о восстановлении прямого авиасообщения с Россией.

"Альянс патриотов" – единственная парламентская партия в Грузии, выступающая за незамедлительное начало прямого диалога с Москвой. Ее представители уже несколько раз посещали Москву, где проводили встречи с российскими коллегами.

"Первого июля Ирма Инашвили (один из лидеров партии "Альянс патриотов Грузии", заместитель председателя парламента – Прим. ред.), должна была встретиться с Володиным (Вячеславом - Прим. ред.). Это председатель Госдумы РФ. Именно в этот день ожидалось решение об отмене виз. А на следующий должна была состояться наша встреча с абхазами, осетинами... Я утверждаю, что об этом знали наши враги... И утверждаю: то, что произошло 20 июня с Гавриловым (депутат РФ Сергей Гаврилов - Прим. ред.) - это была провокация. Ее целью было сорвать как раз такие важные встречи, свести все наработки к нулю", - сказал Тархан-Моурави Sputnik Грузия

Он добавил, что надеется договориться о возобновлении авиасообщения с РФ. "Тем не менее, я надеюсь, что в результате наших переговоров все-таки удастся восстановить прямое авиасообщение с Россией. Я очень надеюсь, что это произойдет до конца года. И следом, думаю, мы сможем вернуться к вопросу об отмене виз", - отметил председатель партии.

В середине сентября один из лидеров "Альянса патриотов" Ада Маршания сообщала, что их очередной визит в Москву состоится через неделю.