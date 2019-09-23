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РИА Новости

"Альянс патриотов Грузии" выступил за восстановления авиасообщения с РФ

14:37 23.09.2019 (обновлено: 14:45 23.09.2019)
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© Sputnik / Shota NozadzeПредседатель партии "Альянс патриотов" Давид Тархан-Моурави
Председатель партии Альянс патриотов Давид Тархан-Моурави
© Sputnik / Shota Nozadze
Председатель партии "Альянс патриотов" Давид Тархан-Моурави. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 23 сен - РИА Новости. Председатель партии "Альянс патриотов Грузии" Давид Тархан-Моурави надеется на переговорах в Москве договориться о восстановлении прямого авиасообщения с Россией.
"Альянс патриотов" – единственная парламентская партия в Грузии, выступающая за незамедлительное начало прямого диалога с Москвой. Ее представители уже несколько раз посещали Москву, где проводили встречи с российскими коллегами.
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"Первого июля Ирма Инашвили (один из лидеров партии "Альянс патриотов Грузии", заместитель председателя парламента – Прим. ред.), должна была встретиться с Володиным (Вячеславом - Прим. ред.). Это председатель Госдумы РФ. Именно в этот день ожидалось решение об отмене виз. А на следующий должна была состояться наша встреча с абхазами, осетинами... Я утверждаю, что об этом знали наши враги... И утверждаю: то, что произошло 20 июня с Гавриловым (депутат РФ Сергей Гаврилов - Прим. ред.) - это была провокация. Ее целью было сорвать как раз такие важные встречи, свести все наработки к нулю", - сказал Тархан-Моурави Sputnik Грузия.
Он добавил, что надеется договориться о возобновлении авиасообщения с РФ. "Тем не менее, я надеюсь, что в результате наших переговоров все-таки удастся восстановить прямое авиасообщение с Россией. Я очень надеюсь, что это произойдет до конца года. И следом, думаю, мы сможем вернуться к вопросу об отмене виз", - отметил председатель партии.
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В середине сентября один из лидеров "Альянса патриотов" Ада Маршания сообщала, что их очередной визит в Москву состоится через неделю.
Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие на международной конференции православия. Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.
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