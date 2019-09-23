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РИА Новости
Теплоснабжение

Новак: надо решать вопрос увеличения квоты правкомиссии на модернизацию ТЭС

14:23 23.09.2019 (обновлено: 14:33 23.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Министр энергетики РФ Александр Новак
 Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЛИЕВО (Ингушетия), 23 сен - РИА Новости. Решение по увеличению квоты правкомиссии по программе модернизации ТЭС на 2025 год, в рамках которого отбираются проекты в "ручном режиме", без конкурса, нужно принимать в ближайшее время, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Сейчас обсуждается в правительстве, по срокам точно сейчас не смогу ответить, но нужно в ближайшее время определяться и принимать решения", - заявил министр.

Для проектов, попавших в программу модернизации ТЭС, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей на энергорынке. В рамках программы модернизации ТЭС по общему конкурентному отбору проходят 85% от годового объема, 15% формирует правкомиссия по вопросам развития электроэнергетики. В эту квоту правкомисии "в ручном режиме" могут попасть проекты, которые могут не пройти в рамках конкурса, но эти старые мощности модернизировать необходимо. При ручном отборе учитываются критерии, связанные с экологией, теплоснабжением, критическим состоянием станции и его значимости для региона.
Объем отбора проектов программы модернизации ТЭС на 2025 год составляет 4,6 ГВт, из которых 4,1 ГВт отбираются на конкурсе. По конкурсному отбору уже есть предварительные результаты. А квота для "ручного" отбора на 2025 год может быть увеличена до 2,5 ГВт. Минэнерго РФ разработало соответствующий проект постановления правительства, который размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Минэкономразвития выступает против увеличения квоты.
ЛЭП. Архивное фото
12 сентября, 15:19Теплоснабжение
"Т Плюс" хочет модернизировать до 2,6 ГВт по программе модернизации ТЭС
Минэнерго РФ сформирует список проектов модернизации ТЭС, которые будут отбирать в "ручном режиме", и до 7 октября направит правкомиссии по развитию электроэнергетики.
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