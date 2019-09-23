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РИА Новости

В Сургуте две школьницы подрались на уроке физкультуры

14:14 23.09.2019
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© РИА Новости / Николай ХижнякВрач в кабинете во время осмотра
Врач в кабинете во время осмотра
© РИА Новости / Николай Хижняк
Врач в кабинете во время осмотра. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 сен - РИА Новости. Две школьницы из Сургута (ХМАО) подрались на уроке физкультуры, после чего одной из них понадобилась помощь врачей, идет проверка, сообщили РИА Новости в городской администрации.
Инцидент произошел на прошлой неделе в школе №31 между учащимися шестого класса.
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"Со слов родителей, на уроке физкультуры одна из девочек толкнула другую, после чего началась драка. В результате происшествия шестиклассница получила травмы и сейчас находится под наблюдением врачей. Инцидент стал причиной для внутренней проверки, которую проводит департамент образования администрации города совместно с сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав", - рассказали в мэрии.
По словам главы департамента образования администрации Сургута Ирины Замятиной, директор школы характеризует класс как "дружный и сплоченный".
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"Ранее конфликтных ситуаций между детьми не возникло. Главное при выяснении всех обстоятельств быть объективным в этом вопросе. Впереди еще встреча с учителем физкультуры, классным руководителем и непосредственно с родителями девочек. Чтобы примирить детей, будем использовать медиативные технологии", - приводит сайт администрации Сургута слова Замятиной.
Проверка не займет больше двух дней, заявили в мэрии. Обстоятельства конфликта выясняют и полицейские, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Источник РИА Новости в экстренных службах региона в свою очередь отметил, что на стационарном лечении в больнице находятся обе школьницы. Собеседник агентства также пояснил, что драка не была серьезной. "Одна девочка пнула другую, та ответила пощечиной", - добавил он.
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Ханты-Мансийский автономный округСургутПроисшествия
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