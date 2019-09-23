В Сургуте две школьницы подрались на уроке физкультуры

Врач в кабинете во время осмотра. Архивное фото

Врач в кабинете во время осмотра

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 сен - РИА Новости. Две школьницы из Сургута (ХМАО) подрались на уроке физкультуры, после чего одной из них понадобилась помощь врачей, идет проверка, сообщили РИА Новости в городской администрации.

Инцидент произошел на прошлой неделе в школе №31 между учащимися шестого класса.

"Со слов родителей, на уроке физкультуры одна из девочек толкнула другую, после чего началась драка. В результате происшествия шестиклассница получила травмы и сейчас находится под наблюдением врачей. Инцидент стал причиной для внутренней проверки, которую проводит департамент образования администрации города совместно с сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав", - рассказали в мэрии.

По словам главы департамента образования администрации Сургута Ирины Замятиной, директор школы характеризует класс как "дружный и сплоченный".

"Ранее конфликтных ситуаций между детьми не возникло. Главное при выяснении всех обстоятельств быть объективным в этом вопросе. Впереди еще встреча с учителем физкультуры, классным руководителем и непосредственно с родителями девочек. Чтобы примирить детей, будем использовать медиативные технологии", - приводит сайт администрации Сургута слова Замятиной.

Проверка не займет больше двух дней, заявили в мэрии. Обстоятельства конфликта выясняют и полицейские, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.