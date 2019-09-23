В Израиле ни один кандидат в премьеры не набрал голоса для создания кабмина

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 сен - РИА Новости. Ни один из кандидатов в премьеры будущего коалиционного правительства Израиля не получил требуемое депутатское большинство в свою поддержку по итогам консультаций представителей партий у президента Израиля Реувена Ривлина.

В пользу Бени Ганца, лидера блока "Кахоль-Лаван", набравшего наибольшее число мандатов на парламентских выборах 17 сентября, высказались, помимо делегатов от его блока, представители партий левого толка "Авода-Гешер" и "Демократический союз", а также 10 из 13 депутатов Объединенного арабского списка. Члены партии "Балад", входящей в блок арабских партий, отозвали три своих голоса. Таким образом Ганц заручился голосами 54 депутатов в свою поддержку.

Примечательно, что обычно арабские партии находятся в оппозиции, они не поддерживали никого с 1992 года, когда правительство было сформировано лидером партии "Авода" Ицхаком Рабином.

В пользу действующего премьера Биньямина Нетаньяху высказались 55 депутатов: представители возглавляемой им партии "Ликуд", религиозных партий "Шас" и "Еврейство Торы", а также правой партии "Ямина".

Партия "Наш дом – Израиль", возглавляемая экс-министром обороны Авигдором Либерманом, отказалась поддерживать кого-либо из кандидатов. Как заявлял Либерман, Нетаньяху партия не может рекомендовать, так как он заключил сделку с ультраортодоксальными и мессианскими партиями. Бени Ганца партия отказалась поддерживать, так как он ищет союз не только с ультраортодоксами, но и арабскими партиями, которые "однозначно враги, а не политические противники".