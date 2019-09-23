Додон анонсировал визит премьера Молдавии в Россию

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Премьер Молдавии Майя Санду в ближайшие недели посетит Россию с визитом, заявил президент республики Игорь Додон.

"У нас идет сейчас полная перезагрузка отношений молдаво-российских. Если раньше, в последние три года, наши двусторонние отношения держались на диалоге президентов и частично регионов, средний уровень практически отсутствовал, имею в виду правительство и парламент, сейчас у нас по всем уровням идет полноценная работа", - заявил Додон в интервью телеканалу " Россия 24 ".

Он напомнил, что на прошлой неделе впервые за три года состоялось заседание межправкомиссии России и Молдавии.

"У нас уже на уровне правительства наметились конкретные контакты, имею в виду официальный визит министра иностранных дел молдавского в Москву. Я так понимаю, что в ближайшие недели премьер-министр должна с официальным либо рабочим визитом приехать в вашу страну", - добавил Додон.

Он назвал такие контакты "положительными сигналами", которые способствуют активизации бизнеса двух стран. Так, он привел в пример Второй молдавско-российский экономический форум, который прошел недавно в Молдавии, в котором приняли участие более тысячи бизнесменов по сравнению с порядка 500 на прошлом форуме.