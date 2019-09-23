Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-23T14:04Z
https://ria.ru/20190923/1559004235.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151554/96/1515549672_0:0:2837:1597_1036x0_80_0_0_57c4fee1870abe16f1eb5baf158cd642.jpg
РИА Новости

Додон анонсировал визит премьера Молдавии в Россию

14:04 23.09.2019
292
© AP Photo / Vadim GhirdaМолдавский политический и государственный деятель Майя Санду
Молдавский политический и государственный деятель Майя Санду
© AP Photo / Vadim Ghirda
Молдавский политический и государственный деятель Майя Санду. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Премьер Молдавии Майя Санду в ближайшие недели посетит Россию с визитом, заявил президент республики Игорь Додон.
"У нас идет сейчас полная перезагрузка отношений молдаво-российских. Если раньше, в последние три года, наши двусторонние отношения держались на диалоге президентов и частично регионов, средний уровень практически отсутствовал, имею в виду правительство и парламент, сейчас у нас по всем уровням идет полноценная работа", - заявил Додон в интервью телеканалу "Россия 24".
Акции протеста против вступления Молдавии в НАТО
13:14РИА Новости
Более 45% жителей Молдавии против вступления в НАТО, показал опрос
Он напомнил, что на прошлой неделе впервые за три года состоялось заседание межправкомиссии России и Молдавии.
"У нас уже на уровне правительства наметились конкретные контакты, имею в виду официальный визит министра иностранных дел молдавского в Москву. Я так понимаю, что в ближайшие недели премьер-министр должна с официальным либо рабочим визитом приехать в вашу страну", - добавил Додон.
Он назвал такие контакты "положительными сигналами", которые способствуют активизации бизнеса двух стран. Так, он привел в пример Второй молдавско-российский экономический форум, который прошел недавно в Молдавии, в котором приняли участие более тысячи бизнесменов по сравнению с порядка 500 на прошлом форуме.
Здание парламента Молдавии
19 сентября, 17:49РИА Новости
Россия и Молдавия договорились устранять барьеры в торговых отношениях
"Думаю, это хороший задел для того, чтобы в ближайшее время у нас существенно увеличился торговый оборот. У нас и так за первые шесть месяцев (2019 года - ред.) есть положительная динамика", - добавил президент.
1110002
Обсудить 0
Майя СандуИгорь ДодонМолдавияРоссияВ мире
Рекомендуем
Вид на небоскребы делового центра Москва-Сити с высотного дома на Кудринской площади в Москве
Москва и Рига планируют подписать актуальную программу сотрудничества
РИА
Новости
Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией
Кремль не будет комментировать заявление МИД о пакте Молотова-Риббентропа
Акции протеста против вступления Молдавии в НАТО
Более 45% жителей Молдавии против вступления в НАТО, показал опрос
Антон Сасин
Комика Сасина удивила реакция экс-губернатора Курской области на пародию
Лента
новостей
Речная лягушка
Партию червей и лягушек с Украины не пропустили в Россию без документов
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова
В ДНР прокомментировали заявление Киева о статусе Донбасса
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал идею сенатора США о мерах борьбы с "влиянием" РФ
Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер на церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе
Смех, слезы, танцы. Как прошла церемония вручения Emmy
Президент США Дональд Трамп во время выступления Вашингтоне
Трамп заявил, что сын Байдена получал деньги от Украины и Китая
Посол РФ в ОАЭ Александр Ефимов (2013-2018), посол РФ в Сирии с 2018 года
Российский посол ответил на угрозы США участникам восстановления Сирии
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
Цемах изначально был в списке на выдачу России, заявили в Киеве
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Стали известны детали иранской концепции безопасности в Персидском заливе
Освобожденный Хан-Шейхун
Российский посол призвал выполнять соглашение по демилитаризации Идлиба
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:09В московском аэропорту Шереметьево тягач столкнулся с самолетом
20:04Правящая коалиция Латвии поддержала перевод детсадов на латышский язык
20:01В Ленинградской области арестовали четырех мужчин по делу об убийстве
19:57Кировские власти опровергли данные о готовившем обеды в детсаду сантехнике
19:56Источник сообщил о прибытии освобожденного российского моряка в Петербург
19:56Суд разрешил заочное расследование дела против экс-депутата Рады Бакулина
19:55В Екатеринбурге полиция взяла под контроль ситуацию с пропажей журналиста
19:52Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
19:52Зеленский поручил правительству взять на контроль расследование двух ДТП
19:43СК назвал российские регионы, где чаще всего пропадают дети
19:42Посол Ирана сообщил, что британский танкер Stena Impero может покинуть Иран
19:33Около 800 детей из России могут находиться у террористов на Ближнем Востоке
19:32СМИ сообщили о двадцати погибших в ходе протестов в Индонезии
19:32В Госдуме предложили учесть опыт Лондона после ситуации с Thomas Cook
19:25Минобрнауки потратит 25 миллионов рублей на изучение системы оценки вузов
19:16МИД Германии приветствовал ратификацию Россией Парижского соглашения
19:11Шестун обратился в КС из-за недопуска до выборов
19:08В Екатеринбурге пропал журналист Ura.ru
19:06На севере Москвы потушили пожар в ангаре
19:04Телеканал NewsOne попросил ООН защитить свободу слова на Украине
Лента новостейМолния