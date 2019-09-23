Самарские полицейские спасли котенка, застрявшего в моторном отсеке машины

По информации пресс-службы, командир взвода роты ДПС ОГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району Антон Токарев во время несения службы ехал на патрульном автомобиле и услышал посторонние звуки, которые доносились из-под капота. Как выяснилось, в моторном отсеке служебного автомобиля находится котенок, попытки извлечь его были неудачными — слишком далеко находилось испуганное животное. Тогда полицейские решили обратиться за помощью к специалистам и отбуксировали машину на ближайшую станцию техобслуживания.