Самарские полицейские спасли котенка, застрявшего в моторном отсеке машины

САМАРА, 23 сен — РИА Новости. Сотрудники ГИБДД по Самарской области при участии автомехаников спасли бездомного котенка, застрявшего в моторном отсеке служебного автомобиля, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД по региону.
По информации пресс-службы, командир взвода роты ДПС ОГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району Антон Токарев во время несения службы ехал на патрульном автомобиле и услышал посторонние звуки, которые доносились из-под капота. Как выяснилось, в моторном отсеке служебного автомобиля находится котенок, попытки извлечь его были неудачными — слишком далеко находилось испуганное животное. Тогда полицейские решили обратиться за помощью к специалистам и отбуксировали машину на ближайшую станцию техобслуживания.
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"Автомеханики подняли на подъемнике служебный автомобиль, чтобы достать животное. Испуганный котенок немного поцарапал своих спасителей, но в целом история закончилась хорошо", — говорится в сообщении.
Отмечается, что котенок остался на станции технического обслуживания в надежде найти хозяина.
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