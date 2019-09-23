Житель Чебоксар заплатит 200 тысяч рублей штрафа за взятку директору школы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 сен — РИА Новости. Житель города Чебоксары, признанный виновным в даче взятки за устройство ребенка в школу, заплатит 200 тысяч рублей штрафа, сообщили РИА Новости в прокуратуре Чувашии.

Судом установлено, что в августе 2017 года мужчина передал взятку в размере 60 тысяч рублей директору школы №4 в Чебоксарах "с целью устранения возможных препятствий к зачислению его сына в первый класс".

"В отношении 44-летнего жителя Чебоксар было возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере). Приговором Ленинского районного суда города Чебоксары мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей", - сообщили в прокуратуре.

Там уточнили, что проводится проверка и по другим случаям передачи взятки директору школы.

"Когда стало известно о том, что директор берет деньги с родителей, в ее кабинете в ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена камера. Имеется видео, как она брала взятки. Зафиксировано несколько подобных случаев. Если граждане не сообщали добровольно о случившемся и не оказывали таким образом помощь следствию, то они не освобождаются от уголовной ответственности за дачу взятки", - пояснили в прокуратуре Чувашии.

В июне 2019 года бывший директор гимназии №4 в Чебоксарах Эльвира Казакова, принимавшая детей в школу за взятки, была осуждена на 3,5 года лишения свободы условно.