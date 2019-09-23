СК потребовал отправить на лечение калининградца, избившего ребенка лопатой

КАЛИНИНГРАД, 23 сен - РИА Новости. Следователи СК направили в суд материалы уголовного дела для применения принудительного лечения в отношении 50-летнего жителя Калининграда, который избил ребенка лопатой по голове, а ранее убил женщину, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Наталья Гацко.

По версии следствия, 27 сентября 2018 года в садовом товариществе "Чайка" в Калининграде мужчина несколько раз ударил по голове восьмилетнего школьника, после чего скрылся с места преступления, посчитав, что ребенок умер. Мальчика нашли случайные прохожие. Он остался жив, но его здоровью был причинен тяжкий вред.

Следователи установили, что годом ранее, осенью 2017 года, мужчина, находясь в садовом обществе "Водник 3" в Калининграде, после ссоры с неустановленной женщиной не меньше пяти раз ударил ее топором в область головы, она умерла на месте происшествия. Чтобы скрыть следы преступления мужчина сжег и закопал тело убитой.

"Следственными органами СК РФ по области завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего мужчины без определенного места жительства, уличенного в совершении особо тяжких уголовно-наказуемых деяний... Материалы уголовного дела с утвержденным постановлением следователя направлены в суд для применения принудительной меры медицинского характера", - сказала Гацко.

Она отметила, что следствие установило, что мужчина с 2003 года неоднократно лечился и обследовался в лечебных учреждениях региона по поводу психического расстройства. В ходе расследования была назначена судебная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

"Комиссия экспертов установила наличие у мужчины психического заболевания, лишавшего его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - добавила представитель ведомства.