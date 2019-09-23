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РИА Новости

Эксперты Совбеза выступили за ужесточение наказания зацеперов

13:40 23.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Ермохин / Перейти в фотобанкПитерские "электричкеры"
Питерские электричкеры
© РИА Новости / Сергей Ермохин
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Вопрос усиления ответственности зацеперов за нарушения правил безопасной езды на железнодорожном транспорте поднялся на уровень экспертов Совета безопасности России, которые поддержали эту идею на заседании межведомственной комиссии Совбеза по общественной безопасности.
"Поддержана необходимость усиления ответственности за отдельные виды правонарушений, в том числе совершаемых на бортах воздушных судов, а также на железнодорожном транспорте (проезд на подножках, крышах вагонов или в других неприспособленных для проезда пассажиров местах)", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата СБ.
На заседании были рассмотрены вопросы, связанные с профилактикой и пресечением преступлений и административных правонарушений, совершаемых на объектах транспорта, внедрением и использованием современных информационных технологий в этой сфере.
Весной нынешнего года стало известно, что МВД предлагает продолжить работу над законопроектом о зацеперах, который увеличит максимальный штраф за зацепинг до 5 тысяч. В настоящее время зацепинг классифицируется как "посадка или высадка граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах" и в соответствии с пунктом 1 статьи 11.17 КоАП наказывается штрафом в 100 рублей.
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В России регулярно отмечаются случаи гибели людей, занимающихся зацепингом. Так, в начале августа этого года поезд "Сапсан" сообщением Санкт-Петербург - Москва был задержан почти на час из-за гибели зацепера. При погибшем нашли снаряжение для зацепинга, в частности, видеокамеру, специальные очки, перчатки.
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