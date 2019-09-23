Около восьми тысяч домов останутся вне зоны "цифры" в четвертой волне

СОЧИ, 23 сен - РИА Новости. Около восьми тысяч домовладений в регионах четвертой волны перехода на цифровое телевидение останутся вне зоны вещания, отказавшись от просмотра ТВ, сообщил в рамках форума "Вся Россия" Союза журналистов России заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.
Он уточнил, что Минкомсвязи не видит особых проблем в четвертом завершающем этапе перехода на цифровое телевидение. При этом уделяется большое внимание работе с людьми, которые находятся вне зоны цифрового эфирного вещания. Так, по всей стране вне зоны находилось 800 тысяч домовладений. При этом в регионах первого, второго и третьего этапа из 560 тысяч домохозяйств примерно около 10 тысяч домохозяйств остались неподключенными.
"При чем в большинстве своем это отказники - люди, которые в силу своих религиозных (убеждений), а кто-то просто не хочет телевидение смотреть, отказались... В регионах четвертого этапа это примерно 240 тысяч домохозяйств... Если говорить о регионах четвертого этапа, из 240 тысяч домохозяйств около 12 тысяч ещё остались неподключенными, но у нас три недели есть до отключения. По нашему прогнозу это количество сократится примерно до семи-восьми тысяч, большинство из которых будут представлять отказники", - заявил Волин.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. На сегодня 64 региона уже перешли на "цифру". Оставшийся 21 регион перейдет на "цифру" 14 октября в четвертой волне отключения "аналога".