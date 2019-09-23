Около восьми тысяч домов останутся вне зоны "цифры" в четвертой волне

"При чем в большинстве своем это отказники - люди, которые в силу своих религиозных (убеждений), а кто-то просто не хочет телевидение смотреть, отказались... В регионах четвертого этапа это примерно 240 тысяч домохозяйств... Если говорить о регионах четвертого этапа, из 240 тысяч домохозяйств около 12 тысяч ещё остались неподключенными, но у нас три недели есть до отключения. По нашему прогнозу это количество сократится примерно до семи-восьми тысяч, большинство из которых будут представлять отказники", - заявил Волин.