В Воронежской области продлили штормовое предупреждение из-за заморозков

"Внимание! Штормовое предупреждение! От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено "Штормовое предупреждение": ночью и утром 24 и 25 сентября местами по Воронежской области ожидаются заморозки в воздухе и на почве до минус 3 градусов", - говорится в сообщении.