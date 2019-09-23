В Воронежской области продлили штормовое предупреждение из-за заморозков

ВОРОНЕЖ, 23 сен - РИА Новости. Спасатели продлили в Воронежской области на вторник и среду штормовое предупреждение из-за заморозков до минус 3 градусов, сообщило в понедельник региональное управление МЧС.
Штормовое предупреждение из-за нехарактерных для Воронежской области во второй половине сентября заморозков спасатели объявили еще в четверг, 19 сентября. Затем предупреждение продлевали в субботу и в воскресенье.
"Внимание! Штормовое предупреждение! От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено "Штормовое предупреждение": ночью и утром 24 и 25 сентября местами по Воронежской области ожидаются заморозки в воздухе и на почве до минус 3 градусов", - говорится в сообщении.
Спасатели отмечают, что заморозки могут привести к отключениям электроэнергии из-за перегрузки электросети в результате использования обогревательных приборов. Также вероятны случаи переохлаждения среди населения.
Сейчас в Воронежской области 11 градусов тепла.