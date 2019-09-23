Полиция ищет взрывчатку на мосту в центре Одессы

КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Украины ищут взрывчатку на мосту в центре Одессы, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Нацполиции.
"Полиция проверяет информацию о минировании моста в центре города Одессы. Сообщение о минировании объекта поступило сегодня в полицию в 11.20 (совпадает с мск - ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы.
На месте происшествия работают взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.