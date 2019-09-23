Полиция ищет взрывчатку на мосту в центре Одессы

"Полиция проверяет информацию о минировании моста в центре города Одессы. Сообщение о минировании объекта поступило сегодня в полицию в 11.20 (совпадает с мск - ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы.

С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.