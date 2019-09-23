В ЯНАО на чиновника завели восемь уголовных дел из-за подделки документов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 сен - РИА Новости. Сотрудник департамента образования администрации Надымского района ЯНАО стал фигурантом восьми уголовных дел, связанных с подделкой документов и мошенничеством, он выдавал фиктивные протоколы Ростехнадзора местному бизнесу, сообщает в понедельник окружная прокуратура.

Надзорное ведомство уточняет, что весной руководитель частной организации, которая обслуживает здания шести учреждений образования, сообщила сотруднику департамента, что в ее компании нет персонала, имеющего допуск к эксплуатации и обслуживанию тепловых энергоустановок и электроустановок. Этот факт мог помешать исполнению обязательств по заключенным контрактам, пояснили в прокуратуре. Сотрудник администрации, чтобы решить проблему, предложил руководителю организации получить протоколы проверки знаний персонала, которые выдает Ростехнадзор.

"При этом он планировал самостоятельно с использованием имевшейся у него печати Ростехнадзора изготовить поддельные протоколы. После получения согласия от руководителя организации... используя имевшуюся у него печать Ростехнадзора, сотрудник департамента образования района изготовил шесть поддельных протоколов проверки знаний работников организации", - говорится в сообщении.

Поддельные протоколы чиновник передал руководителю компании, за что получил от нее 72 тысячи рублей. Как пояснили в прокуратуре, при аналогичных обстоятельствах муниципальный служащий похитил 24 тысячи у местного предпринимателя, однако не передал документы.

"По результатам рассмотрения... материалов в отношении должностного лица органа местного самоуправления возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", и шесть уголовных дел по части 1 статьи 327 УК РФ "Изготовление поддельного документа", - подчеркнули в ведомстве.