Более 45% жителей Молдавии против вступления в НАТО, показал опрос

Если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу вступления Молдавии в НАТО, то членство в Альянсе поддержали бы 23,1% местных жителей (22,1% опрошенных в мае). В то же время 45,8% опрошенных (54,8% - в мае) считают, что страна не должна присоединяться к этому военно-политическому блоку. Еще 13,2% (9,2% - ранее) граждан отметили, что не приняли бы участие в плебисците, 13,6% % (9,6% - ранее) респондентов не определились с ответом. Остальные 4,3% (4,3% - ранее) респондентов не знают, что представляет собой НАТО.