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РИА Новости

В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности в ночь на вторник

13:05 23.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПохолодание в Москве
Похолодание в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и области в ночь на вторник из-за заморозков, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
Ранее синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра с вечера понедельника до вечера вторника.
"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.
Период действия предупреждения - с 00.00 24 сентября до 07.00 24 сентября.
Порывистый ветер с усилением до 17 метров в секунду, кратковременные дожди и до 9 градусов тепла ожидаются в Москве в понедельник.
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15 сентября, 11:13Радио Sputnik
Пора утепляться. На Москву надвигаются заморозки и "полчища" туч
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ПогодаГидрометцентрМоскваМосковская областьОбщество
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