В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности в ночь на вторник

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и области в ночь на вторник из-за заморозков, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
Ранее синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра с вечера понедельника до вечера вторника.
"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.
Период действия предупреждения - с 00.00 24 сентября до 07.00 24 сентября.
Порывистый ветер с усилением до 17 метров в секунду, кратковременные дожди и до 9 градусов тепла ожидаются в Москве в понедельник.