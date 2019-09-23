В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности в ночь на вторник

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и области в ночь на вторник из-за заморозков, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.

Порывистый ветер с усилением до 17 метров в секунду, кратковременные дожди и до 9 градусов тепла ожидаются в Москве в понедельник.