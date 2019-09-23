Встреча глав России и Украины необходима, считает помощник Зеленского

КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Помощник главы украинского государства Андрей Ермак считает важным, чтобы личная встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина состоялась.

В Киеве уже не раз говорили о необходимости встречи глав двух стран. В частности, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма ранее выразил уверенность, что в рамках саммита "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина) Зеленский сможет встретиться с Путиным "один на один".

"Эта встреча (в "нормандском формате" - ред.) должна состояться, потому что должна состояться личная встреча президента Зеленского и президента Путина. Важно, чтобы они встретились", - сказал Ермак в интервью изданию "Левый берег".

По его словам, лидеры Германии, Франции и Украины выступили за то, чтобы встреча состоялась после визита Зеленского в Нью-Йорк, однако РФ пока не подтвердила дату.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.