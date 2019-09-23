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РИА Новости

Встреча глав России и Украины необходима, считает помощник Зеленского

13:05 23.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Помощник главы украинского государства Андрей Ермак считает важным, чтобы личная встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина состоялась.
В Киеве уже не раз говорили о необходимости встречи глав двух стран. В частности, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма ранее выразил уверенность, что в рамках саммита "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина) Зеленский сможет встретиться с Путиным "один на один".
"Эта встреча (в "нормандском формате" - ред.) должна состояться, потому что должна состояться личная встреча президента Зеленского и президента Путина. Важно, чтобы они встретились", - сказал Ермак в интервью изданию "Левый берег".
По его словам, лидеры Германии, Франции и Украины выступили за то, чтобы встреча состоялась после визита Зеленского в Нью-Йорк, однако РФ пока не подтвердила дату.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате". В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.
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Леонид КучмаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
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