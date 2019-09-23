Несырьевой экспорт Москвы в Восточную Азию за полгода вырос на 75,8%

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) московских предприятий в страны Восточной Азии вырос в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28,7% и достиг 1,47 миллиарда долларов, сообщает Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

По данным Московского экспортного центра (МЭЦ), подведомственного Департаменту, в тройку лидеров ННЭ Москвы среди стран Восточной Азии вошли Китай, Гнконг и Япония.

"По всем трем направлениям столичный ННЭ значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Так, ННЭ из Москвы в Китай вырос на 39,6% и достиг 572,8 миллиона долларов. Экспорт в Японию вырос на 33,9% и в итоге составил 501 миллион долларов. Выросший на 75,8% экспорт в Гонконг достиг 259 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

Рост московского экспорта наблюдался по ключевым отраслям топ-5 экспортных категорий ННЭ в страны Восточной Азии.

"Экспорт необработанных полуфабрикатов металлов вырос на 26,6% и достиг 735,7 миллиона долларов. Экспорт неклассифицированных товаров вырос в 8,5 раз – его объем составил 282,3 миллиона долларов. Москва поставила на рынки Восточной Азии на 8,5% больше машин и оборудования – итоговая сумма их экспорта в 1 полугодии 2019 года составила 238,9 миллиона долларов. Наконец, экспорт товаров пищевой промышленности также демонстрирует уверенной рост – плюс 25,2% к аналогичному периоду 2018 года, что в итоге составило 32,9 миллиона долларов. Кроме того, в пятерку лидеров столичного экспорта в Восточную Азию входит электротехника, которой за первые шесть месяцев 2019 года было продано на сумму 41,3 миллиона долларов", - уточнили в МЭЦ.

Как отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, МЭЦ считает азиатское экспортное направление одним из ключевых.