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РИА Новости

Несырьевой экспорт Москвы в Восточную Азию за полгода вырос на 75,8%

12:52 23.09.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовНебоскребы делового центра "Москва-сити", здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
Небоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) московских предприятий в страны Восточной Азии вырос в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28,7% и достиг 1,47 миллиарда долларов, сообщает Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.
По данным Московского экспортного центра (МЭЦ), подведомственного Департаменту, в тройку лидеров ННЭ Москвы среди стран Восточной Азии вошли Китай, Гнконг и Япония.

"По всем трем направлениям столичный ННЭ значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Так, ННЭ из Москвы в Китай вырос на 39,6% и достиг 572,8 миллиона долларов. Экспорт в Японию вырос на 33,9% и в итоге составил 501 миллион долларов. Выросший на 75,8% экспорт в Гонконг достиг 259 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

Рост московского экспорта наблюдался по ключевым отраслям топ-5 экспортных категорий ННЭ в страны Восточной Азии.
"Экспорт необработанных полуфабрикатов металлов вырос на 26,6% и достиг 735,7 миллиона долларов. Экспорт неклассифицированных товаров вырос в 8,5 раз – его объем составил 282,3 миллиона долларов. Москва поставила на рынки Восточной Азии на 8,5% больше машин и оборудования – итоговая сумма их экспорта в 1 полугодии 2019 года составила 238,9 миллиона долларов. Наконец, экспорт товаров пищевой промышленности также демонстрирует уверенной рост – плюс 25,2% к аналогичному периоду 2018 года, что в итоге составило 32,9 миллиона долларов. Кроме того, в пятерку лидеров столичного экспорта в Восточную Азию входит электротехника, которой за первые шесть месяцев 2019 года было продано на сумму 41,3 миллиона долларов", - уточнили в МЭЦ.
Как отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, МЭЦ считает азиатское экспортное направление одним из ключевых.
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"Например, только в 2019 году мы организовали участие 12 московских предприятий в крупнейшей азиатской выставке пищевой промышленности SIAL China и одиннадцати компаний - в крупнейшей продовольственной выставке ЯпонииFOODEX Japan. В целом для участников на этих площадках было проведено более 370 деловых встреч с совокупным экспортным потенциалом свыше 75 миллионов долларов. Рынкам стран Восточной Азии был посвящен ряд обучающих мероприятий Московской школы экспортера и информационно-консультационных мер поддержки МЭЦ. Кроме того, мы активно развиваем направление электронной коммерции, и наибольший опыт сотрудничества у нас - с китайским маркетплейсом Alibaba, на котором столичные предприниматели могут при поддержке МЭЦ получить бесплатные "золотые аккаунты", - отметил Фурсин.
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Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
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