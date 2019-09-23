Зеленский продолжает курс Порошенко в вопросе Донбасса, считают в ЛНР

ЛУГАНСК, 23 сен — РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе на переговорах в Минске Родион Мирошник считает, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает курс бывшего главы государства Петра Порошенко в вопросе особого статуса Донбасса.

Ранее в интервью украинскому изданию "Левый берег" помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что особый статус Донбасса не является предметом переговоров ни на встречах в Минске, ни в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия, Украина).

"Достаточно странно наблюдать проявления амнезии у человека, всего лишь неделю назад согласовавшего от украинской стороны "формулу Штайнмайера" в "нормандском формате". Основой формулы является именно предоставление "особого статуса" республикам Донбасса", - заявил Мирошник, комментируя РИА Новости высказывание Ермака.

Он уточнил, что без "особого статуса" не существует "формула Штайнмайера", она лишь уточняет когда и как вступает в силу "особый статус". Говоря об обмене между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса, Мирошник отметил, что "омбудсмены работают в Минске над тем, чтобы он произошёл как можно быстрее".