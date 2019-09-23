Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-23T12:28Z
https://ria.ru/20190923/1558999191.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155657/63/1556576340_0:311:3088:2048_1036x0_80_0_0_14b1db921b48d3f677514cb80a745e5c.jpg
РИА Новости

Зеленский продолжает курс Порошенко в вопросе Донбасса, считают в ЛНР

12:28 23.09.2019
396
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАкция "Выбор Донбасса" в Донецке
Акция Выбор Донбасса в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 23 сен — РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе на переговорах в Минске Родион Мирошник считает, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает курс бывшего главы государства Петра Порошенко в вопросе особого статуса Донбасса.
Ранее в интервью украинскому изданию "Левый берег" помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что особый статус Донбасса не является предметом переговоров ни на встречах в Минске, ни в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия, Украина).
"Достаточно странно наблюдать проявления амнезии у человека, всего лишь неделю назад согласовавшего от украинской стороны "формулу Штайнмайера" в "нормандском формате". Основой формулы является именно предоставление "особого статуса" республикам Донбасса", - заявил Мирошник, комментируя РИА Новости высказывание Ермака.
Он уточнил, что без "особого статуса" не существует "формула Штайнмайера", она лишь уточняет когда и как вступает в силу "особый статус". Говоря об обмене между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса, Мирошник отметил, что "омбудсмены работают в Минске над тем, чтобы он произошёл как можно быстрее".
Ранее представители Киева на переговорах в Минске сорвали подписание "формулы Штайнмайера", определяющей порядок вступления в действие закона об особом статусе Донбасса. В Киеве заявили, что реализация этой формулы возможна только при ряде условий, в том числе политических. При этом глава МИД Украины Вадим Пристайко признал, что согласился на "формулу Штайнмайера".
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Вчера, 13:10РИА Новости
Порошенко заявил, что "формулы Штайнмайера" по Донбассу не существует
110271
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРРодион МирошникЛНРВадим Пристайко"Нормандская четверка"Франк-Вальтер ШтайнмайерПетр ПорошенкоМИД УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Грузовые автомобили на границе Украины и Крыма у пограничного пункта Каланчак
Украина прекратила пропуск автомобилей в Крым на одном из погранпунктов
РИА
Новости
Разрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками села Октябрь Донецкой области
Особый статус Донбасса не обсуждается, заявил помощник Зеленского
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер Чехии заявил, что санкции против России еще не принесли результатов
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский подписал закон о реформе органов прокуратуры
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Встреча глав России и Украины необходима, считает помощник Зеленского
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему Вопросы развития цифровой экономики. 8 июля 2019
Володин объяснил, в чем разница в подходах России и США к Европе
Служащие российской военной базы в городе Гудаута Республики Абхазия во время тактических учений
В Минобороны Абхазии рассказали подробности соглашения о модернизации ВС
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова
В ДНР прокомментировали заявление Киева о статусе Донбасса
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
СВР назвала заявления об использовании дипломатических дач для слежки чушью
Дорога в поселке Октябрь Донецкой области, подвергшемся в ночь с 22 на 23 сентября артобстрелу
В результате обстрела на юге ДНР повреждены 11 домов, заявили в республике
Речная лягушка
Партию червей и лягушек с Украины не пропустили в Россию без документов
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Стали известны детали иранской концепции безопасности в Персидском заливе
Президент США Дональд Трамп во время встречи со сторонниками в Северной Каролине. 9 сентября 2019
Зариф рассказал, почему власти Ирана не встречаются с Трампом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:14Макрон призвал страны увеличить взносы в Зеленый фонд ООН
20:12Посол в Турции обсудил с властями Антальи безопасность российских туристов
20:10Суд вернул в Минкульт дело о нецензурной брани на концерте "Ленинграда"
20:10"Совет Европы – не кафе". В ПАСЕ ответили на отказ Киева приехать на сессию
20:09В московском аэропорту Шереметьево тягач столкнулся с самолетом
20:04Правящая коалиция Латвии поддержала перевод детсадов на латышский язык
20:01В Ленинградской области арестовали четырех мужчин по делу об убийстве
19:57Кировские власти опровергли данные о готовившем обеды в детсаду сантехнике
19:56Источник сообщил о прибытии освобожденного российского моряка в Петербург
19:56Суд разрешил заочное расследование дела против экс-депутата Рады Бакулина
19:55В Екатеринбурге полиция взяла под контроль ситуацию с пропажей журналиста
19:52Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
19:52Зеленский поручил правительству взять на контроль расследование двух ДТП
19:43СК назвал российские регионы, где чаще всего пропадают дети
19:42Посол Ирана сообщил, что британский танкер Stena Impero может покинуть Иран
19:33Около 800 детей из России могут находиться у террористов на Ближнем Востоке
19:32СМИ сообщили о двадцати погибших в ходе протестов в Индонезии
19:32В Госдуме предложили учесть опыт Лондона после ситуации с Thomas Cook
19:25Минобрнауки потратит 25 миллионов рублей на изучение системы оценки вузов
19:16МИД Германии приветствовал ратификацию Россией Парижского соглашения
Лента новостейМолния