Володин объяснил, в чем разница в подходах России и США к Европе

НУР-СУЛТАН, 23 сен - РИА Новости. Отсутствие равноправного диалога между странами ведет к деградации международных отношений и росту проблем глобальной безопасности, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Для России Европа - один дом, и в этом мы отличаемся от Соединенных Штатов Америки. Для них Европа - другой континент, в области экономических интересов Европа является для США конкурентом. И те действия, которые США демонстрируют в последнее время, это подтверждают", - сказал Володин на встрече с председателем Нацсобрания Венгрии Ласло Кевером в рамках IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии.

Россия придерживается "принципов невмешательства в дела других государств и взаимного уважения и хотела, чтобы также относились к ней", отметил Володин.

Кевер заявил, что "Венгрия всегда остается в проигрыше, когда нарушается баланс мировой политики". По словам спикера Нацсобрания последние 30 лет - "самый сложный период европейской политики, такого не было уже давно". Кевер также согласился, что "есть страны, присвоившие себе право на демократию, считающие, что их понимание демократии единственно правильное". "Считаю такую ситуацию неприемлемой", - сказал спикер Нацсобрания. Кроме того, он выступил против подхода, "когда страны вмешиваются во внутреннюю политику друг друга".

Комментируя слова коллеги, Володин отметил, что Кевер относится "к тем политикам, кто выступают за здравый смысл". "Вы выступаете против крайностей, нам такие подходы близки", - сказал председатель Госдумы. По его словам, "когда мы говорим о демократии, страны, считающие себя образцом в этом и определяющие стандарты во власти и демократии, постоянно говорят, что надо следовать этим стандартам, но на себя эти стандарты не распространяют".

"Сегодня в мире отсутствие диалога сказывается на развитии отношений между странами. Под критикой находятся международные институты, некогда много сделавшие для глобальной безопасности, защиты окружающей среды. Все это вызвано тем, что перестали в режиме диалога обсуждаться темы, которые волнуют страны, мировое сообщество", - отметил Володин.