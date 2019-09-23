Съезд ДУМ впервые пройдет в Московской соборной мечети

Председатель Совета муфтиев России и духовного управления мусульман РФ Муфтий шейх Равиль Гайнутдин во время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве.

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Седьмой отчетно-выборный съезд Духовного управления мусульман России пройдет в понедельник в Московской соборной мечети с участием 500 делегатов и гостей из более чем 50 стран, на нем выберут председателя и подведут итоги пяти последних лет работы, прошедших с прошлого съезда.

Духовное управление (до 2015 года Духовное управление мусульман Европейской части России, ДУМЕР) объединяет несколько сотен мусульманских общин в Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Южном и Уральском округах и составляет основу Совета муфтиев России - одной из ведущих централизованных мусульманских организаций России.

"В повестке дня съезда выборы духовного лидера - председателя организации и его первого заместителя, утверждение плана деятельности на ближайшие годы и другие вопросы. Наряду со съездом пройдут юбилейные торжества по случаю 115-летия Московской соборной мечети, 25-летия духовного управления, 20-летия Московского исламского института и 60-летия основателя и главы ДУМ РФ муфтия шейха Равиля Гайнутдина", - сообщили РИА Новости в организации.

Гайнутдин возглавляет управление с момента его учреждения в 1994 году.

Большой съезд мусульманского духовенства впервые пройдет в стенах Московской соборной мечети.