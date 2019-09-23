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РИА Новости

Число выявленных нарушений в СМИ выросло из-за автоматического мониторинга

12:03 23.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконки мессенджеров на экране смартфона
Иконки мессенджеров на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Иконки мессенджеров на экране смартфона. Архивное фото
СОЧИ, 23 сен - РИА Новости. Количество выявляемых нарушений в источниках массовой информации резко выросло после запуска автоматических систем мониторинга, говорится в тезисах к докладу руководителя Роскомнадзора Александра Жарова на форуме Союза журналистов России "Вся Россия".
"С 2016 года при осуществлении контроля соблюдения законодательства средствами массовой информации Роскомнадзор использует автоматизированные системы мониторинга. Сегодня ежедневно осуществляется мониторинг 11 тысяч источников информации", – говорится в тезисах к докладу, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
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Как говорится в тексте доклада, после запуска автоматизированных систем мониторинга резко выросло количество выявляемых нарушений.
"(Из них) …48% … составляли материалы с информацией о способах совершения самоубийства, 28% - материалы с упоминанием об экстремистских организациях без указания на запрет их деятельности и 13% - материалы с нецензурной бранью", – утверждается в документе.
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В тезисах указано, что Роскомнадзор поставил задачу взять курс на профилактику и предупреждение нарушений и сокращение доли нарушений с формальным составом.
"Наша задача - разъяснить, а не наказать. Мы нацелены на профилактику всегда, когда нет злого умысла или необоснованного упрямства", – говорится в докладе.
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